Навіть з відстрочкою можна отримати штраф 17 тисяч гривень від ТЦК: важлива вимога для військовозобов'язаних

Чоловік мав право на відстрочку через догляд за матір’ю, однак це не допомогло скасувати штраф у 17 тисяч гривень.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, накладеного на військовозобов’язаного за порушення правил військового обліку. Суд дійшов висновку, що повернення поштового відправлення з повісткою з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою є належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП. Водночас колегія суддів наголосила, що наявність відстрочки від мобілізації не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку з’являтися за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обставини справи

Громадянин звернувся до суду з вимогою скасувати постанову ТЦК про притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП та закрити провадження у справі. Підставою для накладення штрафу стала неявка до ТЦК за повісткою у визначений день.

З матеріалів справи випливає, що через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів для чоловіка була сформована повістка із вимогою прибути до ТЦК 16 січня 2026 року. Документ направили рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення на адресу проживання, яку він сам зазначив під час уточнення військово-облікових даних.

До ТЦК військовозобов’язаний не прибув. Після цього щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення, а згодом винесли постанову про накладення штрафу у мінімальному розмірі — 17 000 грн за порушення правил військового обліку в особливий період.

У суді позивач зазначав, що не отримував повістку та не був належним чином повідомлений про виклик. Також він посилався на те, що має відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з доглядом за матір’ю, яка потребує постійного догляду. На його думку, це виключало склад адміністративного правопорушення.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, після чого чоловік подав апеляційну скаргу.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів встановила, що поштовий оператор направив на адресу позивача рекомендований лист із повісткою. Після надходження відправлення адресата було повідомлено про нього шляхом вкладення повідомлення до поштової скриньки. Однак лист не був отриманий та повернувся відправнику.

Суд звернув увагу, що відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного може бути не лише факт отримання повістки, а й відмітка поштового оператора про відсутність особи за адресою проживання або відмова від отримання поштового відправлення.

У цій справі поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою. Апеляційний суд дійшов висновку, що така відмітка є належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного про виклик до ТЦК.

Крім того, позивач не надав доказів поважних причин своєї відсутності за місцем проживання під час доставки листа та не повідомив про поважні причини неприбуття до ТЦК у визначений повісткою строк.

Відстрочка не звільняє від виконання обов’язків військового обліку

Окремо суд оцінив доводи про наявність відстрочки від мобілізації.

Колегія суддів зазначила, що перебування на військовому обліку та наявність відстрочки не надають призовникам, військовозобов’язаним чи резервістам права порушувати правила військового обліку в особливий період. Наявність відстрочки не звільняє особу від виконання інших обов’язків, встановлених законодавством про військовий обов’язок та мобілізаційну підготовку, зокрема від обов’язку з’являтися за викликом ТЦК.

З огляду на встановлені обставини апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, що факт порушення вимог статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доведений, а постанова про накладення штрафу є законною та обґрунтованою.

У результаті апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області та постанову ТЦК про штраф у розмірі 17 000 грн — без змін. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду у справі 161/5167/26 набрала законної сили та не підлягає касаційному оскарженню.

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