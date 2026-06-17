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Даже с отсрочкой можно получить штраф 17 тысяч гривен от ТЦК: важное требование для военнообязанных

11:45, 17 июня 2026
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Мужчина имел право на отсрочку из-за ухода за матерью, однако это не помогло отменить штраф в 17 тысяч гривен.
Даже с отсрочкой можно получить штраф 17 тысяч гривен от ТЦК: важное требование для военнообязанных
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Восьмой апелляционный административный суд подтвердил законность штрафа в размере 17 тысяч гривен, наложенного на военнообязанного за нарушение правил воинского учета. Суд пришел к выводу, что возврат почтового отправления с повесткой с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу является надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП. В то же время коллегия судей подчеркнула, что наличие отсрочки от мобилизации не освобождает военнообязанного от обязанности являться по вызову территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Обстоятельства дела

Гражданин обратился в суд с требованием отменить постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП и закрыть производство по делу. Основанием для наложения штрафа стала неявка в ТЦК по повестке в установленный день.

Из материалов дела следует, что через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов для мужчины была сформирована повестка с требованием прибыть в ТЦК 16 января 2026 года. Документ направили заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу проживания, который он сам указал при уточнении военно-учетных данных.

В ТЦК военнообязанный не прибыл. После этого в отношении него составили протокол об административном правонарушении, а впоследствии вынесли постановление о наложении штрафа в минимальном размере — 17 000 грн за нарушение правил воинского учета в особый период.

В суде истец указывал, что не получал повестку и не был надлежащим образом уведомлен о вызове. Также он ссылался на то, что имеет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с уходом за матерью, нуждающейся в постоянном уходе. По его мнению, это исключало состав административного правонарушения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего мужчина подал апелляционную жалобу.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей установила, что почтовый оператор направил по адресу истца заказное письмо с повесткой. После поступления отправления адресат был уведомлен о нем путем вложения извещения в почтовый ящик. Однако письмо не было получено и вернулось отправителю.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного может быть не только факт получения повестки, но и отметка почтового оператора об отсутствии лица по адресу проживания либо отказ от получения почтового отправления.

В данном деле почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу. Апелляционный суд пришел к выводу, что такая отметка является надлежащим подтверждением оповещения военнообязанного о вызове в ТЦК.

Кроме того, истец не предоставил доказательств уважительных причин своего отсутствия по месту проживания во время доставки письма и не сообщил об уважительных причинах неявки в ТЦК в срок, определенный повесткой.

Отсрочка не освобождает от выполнения обязанностей воинского учета

Отдельно суд оценил доводы о наличии отсрочки от мобилизации.

Коллегия судей указала, что пребывание на воинском учете и наличие отсрочки не предоставляют призывникам, военнообязанным или резервистам права нарушать правила воинского учета в особый период. Наличие отсрочки не освобождает лицо от выполнения других обязанностей, установленных законодательством о воинской обязанности и мобилизационной подготовке, в частности от обязанности являться по вызову ТЦК.

Учитывая установленные обстоятельства, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что факт нарушения требований статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» доказан, а постановление о наложении штрафа является законным и обоснованным.

В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Луцкого горрайонного суда Волынской области и постановление ТЦК о штрафе в размере 17 000 грн — без изменений. Постановление Восьмого апелляционного административного суда по делу  161/5167/26 вступило в законную силу и не подлежит кассационному обжалованию.

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