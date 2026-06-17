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Вернуться после СОЧ можно в одно из 27 подразделений Сухопутных войск: список

12:00, 17 июня 2026
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В Сухопутных войсках подчеркнули, что возвращение происходит исключительно в пределах своей структуры.
Вернуться после СОЧ можно в одно из 27 подразделений Сухопутных войск: список
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Министерство обороны определило подразделения, в которые можно будет вернуться после СОЧ, 27 из них — в Сухопутных войсках.

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Алгоритм будет действовать в течение 100 дней (с 13 июня по 20 сентября 2026 года включительно). В этот период у военнослужащего есть возможность выбрать подразделение и даже должность, на которой он хочет восстановиться. Такое право имеют военнослужащие ВСУ, ГССТ и НГУ, у которых зафиксировано СОЧ до 12.06.2026.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что возвращение происходит исключительно в пределах своей структуры. То есть из ВСУ — только в ВСУ, из НГУ — в НГУ, из ГССТ — в ГССТ.

Из полного перечня доступны следующие подразделения Сухопутных войск:

  • 1 отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло;
  • 3 отдельная штурмовая бригада;
  • 5 отдельная штурмовая Киевская бригада;
  • 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого;
  • 17 отдельная тяжелая механизированная Криворожская бригада имени Константина Пестушка;
  • 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • 31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого;
  • 42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя;
  • 43 отдельная механизированная бригада;
  • 44 отдельная механизированная бригада;
  • 53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха;
  • 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
  • 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада;
  • 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко;
  • 63 отдельная механизированная бригада;
  • 65 отдельная механизированная бригада «Великий Луг»;
  • 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 93 отдельная механизированная бригада «Холодный Яр»;
  • 116 отдельная механизированная бригада;
  • 117 отдельная тяжелая механизированная бригада;
  • 127 отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада;
  • 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
  • 129 отдельная тяжелая механизированная бригада;
  • 152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры;
  • 423 отдельный батальон беспилотных систем «Скифские Грифоны»;
  • 475 отдельный штурмовой полк «CODE 9.2».

Вернуться можно тремя способами: через приложение «Армия+», напрямую через часть и через рекрутинговый центр Вооруженных Сил Украины.  

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ВСУ военнослужащие СЗЧ

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