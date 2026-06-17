Вернуться после СОЧ можно в одно из 27 подразделений Сухопутных войск: список

В Сухопутных войсках подчеркнули, что возвращение происходит исключительно в пределах своей структуры.

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Министерство обороны определило подразделения, в которые можно будет вернуться после СОЧ, 27 из них — в Сухопутных войсках.

Алгоритм будет действовать в течение 100 дней (с 13 июня по 20 сентября 2026 года включительно). В этот период у военнослужащего есть возможность выбрать подразделение и даже должность, на которой он хочет восстановиться. Такое право имеют военнослужащие ВСУ, ГССТ и НГУ, у которых зафиксировано СОЧ до 12.06.2026.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что возвращение происходит исключительно в пределах своей структуры. То есть из ВСУ — только в ВСУ, из НГУ — в НГУ, из ГССТ — в ГССТ.

Из полного перечня доступны следующие подразделения Сухопутных войск:

1 отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло;

3 отдельная штурмовая бригада;

5 отдельная штурмовая Киевская бригада;

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого;

17 отдельная тяжелая механизированная Криворожская бригада имени Константина Пестушка;

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого;

42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя;

43 отдельная механизированная бригада;

44 отдельная механизированная бригада;

53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха;

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада;

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко;

63 отдельная механизированная бригада;

65 отдельная механизированная бригада «Великий Луг»;

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93 отдельная механизированная бригада «Холодный Яр»;

116 отдельная механизированная бригада;

117 отдельная тяжелая механизированная бригада;

127 отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада;

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

129 отдельная тяжелая механизированная бригада;

152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры;

423 отдельный батальон беспилотных систем «Скифские Грифоны»;

475 отдельный штурмовой полк «CODE 9.2».

Вернуться можно тремя способами: через приложение «Армия+», напрямую через часть и через рекрутинговый центр Вооруженных Сил Украины.

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