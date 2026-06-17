Вернуться после СОЧ можно в одно из 27 подразделений Сухопутных войск: список
Министерство обороны определило подразделения, в которые можно будет вернуться после СОЧ, 27 из них — в Сухопутных войсках.
Алгоритм будет действовать в течение 100 дней (с 13 июня по 20 сентября 2026 года включительно). В этот период у военнослужащего есть возможность выбрать подразделение и даже должность, на которой он хочет восстановиться. Такое право имеют военнослужащие ВСУ, ГССТ и НГУ, у которых зафиксировано СОЧ до 12.06.2026.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что возвращение происходит исключительно в пределах своей структуры. То есть из ВСУ — только в ВСУ, из НГУ — в НГУ, из ГССТ — в ГССТ.
Из полного перечня доступны следующие подразделения Сухопутных войск:
- 1 отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло;
- 3 отдельная штурмовая бригада;
- 5 отдельная штурмовая Киевская бригада;
- 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого;
- 17 отдельная тяжелая механизированная Криворожская бригада имени Константина Пестушка;
- 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
- 31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого;
- 42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя;
- 43 отдельная механизированная бригада;
- 44 отдельная механизированная бригада;
- 53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха;
- 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
- 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада;
- 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко;
- 63 отдельная механизированная бригада;
- 65 отдельная механизированная бригада «Великий Луг»;
- 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
- 92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
- 93 отдельная механизированная бригада «Холодный Яр»;
- 116 отдельная механизированная бригада;
- 117 отдельная тяжелая механизированная бригада;
- 127 отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада;
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
- 129 отдельная тяжелая механизированная бригада;
- 152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры;
- 423 отдельный батальон беспилотных систем «Скифские Грифоны»;
- 475 отдельный штурмовой полк «CODE 9.2».
Вернуться можно тремя способами: через приложение «Армия+», напрямую через часть и через рекрутинговый центр Вооруженных Сил Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.