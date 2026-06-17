  1. В Україні

Е-посвідчення ветерана у Дії: українцям роз’яснили головні питання

23:12, 17 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо у особи немає цифрового фото в Дії  — e-Посвідчення ветерана не відображатиметься.
Е-посвідчення ветерана у Дії: українцям роз’яснили головні питання
Фото: diia.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Е-посвідчення ветерана в Дії тепер доступне без паперового документа.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Міністерство у справах ветеранів відповіло на головні питання щодо відображення е-Посвідчення у Дії.

Як має відображатися е-Посвідчення у Дії

Варіант 1: У вас уже є паперове посвідчення на руках. У такому разі Дія відображатиме і номер вашого паперового документа, і новий 11-значний реєстровий номер. Нічого не зникло, ваш номер фізичного посвідчення УБД залишається на місці.

Варіант 2: Ви щойно отримали статус і паперового документа ще не маєте. У вашому е-Посвідченні відображатиметься тільки 11-значний реєстровий номер. Але ви вже можете повноцінно користуватися всіма цифровими послугами та пільгами, не чекаючи, поки паперовий документ надрукують і видадуть вам у руки.

Відповіді на головні питання

▪ Що таке цей 11-значний «реєстровий номер»? Це не новий статус і не новий документ. Це унікальний номер вашого запису в комп'ютерній базі даних — Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Простіше кажучи: це код, під яким система зберігає інформацію про те, що ви офіційно є ветераном чи ветеранкою.

▪ Чи скасовуються паперові посвідчення? Ні, паперові книжечки залишаються повністю чинними. Ви можете використовувати їх так само, як і раніше, де це необхідно за законом. Цифровізація просто дає альтернативу без паперової тяганини.

▪ Де дивитися інформацію у застосунку Дія?

Саме е-Посвідчення (картка документа) знаходиться у розділі «Документи». Щоб підтягнути його в Дію треба натиснути на «Додати документ» та обрати «Посвідчення ветерана»

Усі ваші розгорнуті дані з бази (включаючи серію/номер паперового бланка, якщо він є) доступні у розділі «Ветеран Pro» - сервіс «Дані з реєстру ветеранів».

Якщо е-Посвідчення не з’явилося або дані неправильні

Це може означати, що військова частина чи інша уповноважена установа ще не встигли внести ваші дані до електронного Реєстру або припустилися помилки під час введення.

▪ Що робити: зверніться до органу, який надавав вам статус (наприклад, до своєї в/ч), щоб він оновив чи виправив інформацію в системі. З додатковими питаннями можна звертатися на Єдину ветеранську лінію: 0 800 505 217.

Міністерство у справах ветеранів додало, якщо у особи немає цифрового фото в Дії (ID-картки чи закордонного паспорта) — e-Посвідчення ветерана не відображатиметься.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани Дія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна виписати мобілізованого з квартири: Верховний Суд дав відповідь

Відсутність особи у житлі через проходження військової служби за мобілізацією не може бути підставою для втрати права користування житловим приміщенням.

ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД

ВККС одноголосно визнала , що Тетяна Бобко здатна здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

СЗЧ без судимості: нові правила повернення військових, строки поновлення служби та грошового забезпечення

Програма обіцяє право вибору підрозділу та звільнення від кримінальної відповідальності, але має дедлайни.

Екзамен на вступ до ЄС: як реформа БЕБ, ДБР та Нацполіції впливає на переговори України

Яких кроків вимагає ЄС від ДПСУ, міграційної служби та кримінальної юстиції України.

ДТП під час уроку водіння: за помилку учня патрульні складуть протокол на інструктора

Під час навчання водінню ризик потрапити в ДТП значно вищий через недосвідченість учня, проте водієм у навчальному автомобілі вважається саме інструктор.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]