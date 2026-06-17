Е-посвідчення ветерана у Дії: українцям роз’яснили головні питання

Якщо у особи немає цифрового фото в Дії — e-Посвідчення ветерана не відображатиметься.

Фото: diia.gov.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Е-посвідчення ветерана в Дії тепер доступне без паперового документа.

Міністерство у справах ветеранів відповіло на головні питання щодо відображення е-Посвідчення у Дії.

Як має відображатися е-Посвідчення у Дії

Варіант 1: У вас уже є паперове посвідчення на руках. У такому разі Дія відображатиме і номер вашого паперового документа, і новий 11-значний реєстровий номер. Нічого не зникло, ваш номер фізичного посвідчення УБД залишається на місці.

Варіант 2: Ви щойно отримали статус і паперового документа ще не маєте. У вашому е-Посвідченні відображатиметься тільки 11-значний реєстровий номер. Але ви вже можете повноцінно користуватися всіма цифровими послугами та пільгами, не чекаючи, поки паперовий документ надрукують і видадуть вам у руки.

Відповіді на головні питання

▪ Що таке цей 11-значний «реєстровий номер»? Це не новий статус і не новий документ. Це унікальний номер вашого запису в комп'ютерній базі даних — Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Простіше кажучи: це код, під яким система зберігає інформацію про те, що ви офіційно є ветераном чи ветеранкою.

▪ Чи скасовуються паперові посвідчення? Ні, паперові книжечки залишаються повністю чинними. Ви можете використовувати їх так само, як і раніше, де це необхідно за законом. Цифровізація просто дає альтернативу без паперової тяганини.

▪ Де дивитися інформацію у застосунку Дія?

Саме е-Посвідчення (картка документа) знаходиться у розділі «Документи». Щоб підтягнути його в Дію треба натиснути на «Додати документ» та обрати «Посвідчення ветерана»

Усі ваші розгорнуті дані з бази (включаючи серію/номер паперового бланка, якщо він є) доступні у розділі «Ветеран Pro» - сервіс «Дані з реєстру ветеранів».

Якщо е-Посвідчення не з’явилося або дані неправильні

Це може означати, що військова частина чи інша уповноважена установа ще не встигли внести ваші дані до електронного Реєстру або припустилися помилки під час введення.

▪ Що робити: зверніться до органу, який надавав вам статус (наприклад, до своєї в/ч), щоб він оновив чи виправив інформацію в системі. З додатковими питаннями можна звертатися на Єдину ветеранську лінію: 0 800 505 217.

Міністерство у справах ветеранів додало, якщо у особи немає цифрового фото в Дії (ID-картки чи закордонного паспорта) — e-Посвідчення ветерана не відображатиметься.

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