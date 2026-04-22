Е-посвідчення ветерана в Дії тепер доступне без паперового документа: як додати

Українці зі статусом ветерана відтепер можуть додати відповідне посвідчення в застосунок «Дія» без очікування на паперовий варіант. Цифровий документ відображається одразу після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Раніше е-посвідчення з’являлося лише після оформлення паперового документа або особистих звернень до установ. Оновлення спрощує доступ до сервісу та дозволяє користуватися ним повністю онлайн.

Щоб додати документ у застосунку, потрібно:

зайти в «Дію»;

обрати розділ «Документи» та натиснути «Додати документ»;

вибрати посвідчення ветерана — після цього воно підтягнеться автоматично.

Фото для е-посвідчення завантажується з ID-картки або закордонного паспорта, що забезпечує коректне відображення даних.

Крім того, інформація з реєстру ветеранів уже доступна в розділі «Ветеран PRO». Там можна перевірити статус і персональні дані без звернення до ЦНАПів чи інших установ.

