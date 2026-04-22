Е-удостоверение ветерана в Дії теперь доступно без бумажного документа: как добавить

Никаких бумажных документов: удостоверение доступно онлайн сразу после внесения в реестр.

Украинцы со статусом ветерана теперь могут добавить соответствующее удостоверение в приложение «Дія» без ожидания бумажного варианта. Цифровой документ отображается сразу после подтверждения статуса в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Ранее е-удостоверение появлялось только после оформления бумажного документа или личных обращений в учреждения. Обновление упрощает доступ к сервису и позволяет пользоваться им полностью онлайн.

Чтобы добавить документ в приложении, нужно:

зайти в «Дію»;

выбрать раздел «Документы» и нажать «Добавить документ»;

выбрать удостоверение ветерана — после этого оно подтянется автоматически.

Фото для е-удостоверения загружается с ID-карты или заграничного паспорта, что обеспечивает корректное отображение данных.

Кроме того, информация из реестра ветеранов уже доступна в разделе «Ветеран PRO». Там можно проверить статус и персональные данные без обращения в ЦНАПы или другие учреждения.

