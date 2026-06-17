Штраф ТЦК визнали незаконним: чи вдалося чоловіку через суд отримати 25 тисяч гривень моральної шкоди

Чоловік оцінив свої моральні страждання від незаконного притягнення до адміністративної відповідальності у 25 тисяч грн та подав окремий позов.

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Кропивницький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у стягненні 25 тис. грн моральної шкоди особі, щодо якої раніше було скасовано постанову ТЦК про накладення штрафу за порушення правил військового обліку. Суд дійшов висновку, що позов подано до неналежного відповідача.

При цьому апеляційний суд звернув увагу на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якої участь Державної казначейської служби України або її територіальних органів у спорах про відшкодування шкоди, завданої державою, не є обов’язковою.

Обставини справи

У червні 2025 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виніс щодо громадянина постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та наклав штраф у розмірі 17 тис. грн.

У грудні 2025 року Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області скасував цю постанову та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Після цього громадянин звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди. Він вказував, що незаконне притягнення до адміністративної відповідальності спричинило йому душевні страждання, стрес, втручання у приватне життя та негативно вплинуло на його репутацію. Розмір моральної шкоди позивач оцінив у 25 тис. грн.

Позов було подано до Держави Україна в особі Головного управління Державної казначейської служби України у Кіровоградській області.

Доводи сторін

В апеляційній скарзі позивач зазначав, що скасування постанови та закриття справи про адміністративне правопорушення є підставою для відшкодування моральної шкоди. Він посилався на практику Верховного Суду та наголошував, що незаконне звинувачення в ухиленні від мобілізації в особливий період саме по собі завдало йому моральних страждань.

Також позивач стверджував, що залучення територіального органу Казначейства є правомірним, оскільки відшкодування має здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України.

Натомість представник Казначейства наполягав, що територіальний орган служби не є суб’єктом, який завдав шкоди позивачу, а тому не може вважатися належним відповідачем у справі.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Колегія суддів нагадала, що відповідно до практики Великої Палати Верховного Суду держава бере участь у справах про відшкодування шкоди через орган, наділений повноваженнями у спірних правовідносинах. У таких спорах саме держава є стороною процесу, а відповідний орган представляє її інтереси в межах своєї компетенції.

Суд також зазначив, що Державна казначейська служба України та її територіальні органи не є суб’єктами, які порушують права особи, а тому їх участь у таких справах не впливає на визначення належного відповідача. На це прямо вказувала Велика Палата Верховного Суду у своїх попередніх рішеннях.

Колегія суддів звернула увагу, що сам позивач пов’язував завдання моральної шкоди з діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який виніс постанову про штраф. Водночас позов до цього органу пред’явлено не було.

За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку, що територіальний орган Казначейства не є належним відповідачем у цьому спорі, а доводи апеляційної скарги не спростовують правильності рішення суду першої інстанції.

Висновки суду

Апеляційний суд наголосив, що у справі 396/2760/25 не було підстав для скасування рішення місцевого суду, оскільки позов пред’явлено не до того суб’єкта, діями якого, за твердженням позивача, було завдано шкоду. Саме тому апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення про відмову у стягненні моральної шкоди — без змін.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Верховного Суду в касаційному порядку.

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