Перепланировка хрущевки: какие стены нельзя трогать даже во время капитального ремонта

Не каждая перепланировка является законной: что категорически запрещено менять в хрущевке.

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Желание сделать хрущевку более просторной нередко заканчивается масштабным ремонтом. Однако далеко не все изменения в квартире разрешены законом. Самовольный снос стен, перенос санузла или вмешательство в систему вентиляции может не только угрожать безопасности дома, но и обернуться штрафом, проблемами при продаже жилья или оформлении наследства.

Идея перепланировать хрущевку возникает у многих владельцев квартир. Маленькая кухня, узкий коридор и тесный санузел часто подталкивают к радикальным изменениям. В то же время не все работы являются безопасными и законными.

Самовольная перепланировка может обернуться штрафом. Кроме того, незаконные изменения могут создать проблемы при продаже квартиры, оформлении наследства или совершении других нотариальных действий. При заключении любой сделки нотариус проверяет соответствие квартиры техническому паспорту. Если фактическая планировка не соответствует документам, в проведении сделки могут отказать.

Какие стены нельзя сносить в хрущевке

Главное правило при перепланировке — не вмешиваться в несущие конструкции. Именно они обеспечивают прочность дома, поэтому их повреждение может представлять угрозу для всех жильцов.

Ориентировочно определить тип стены можно по ее толщине:

перегородки толщиной 8–12 см обычно выполнены из гипсолита или дерева — их можно демонтировать;

стены толщиной от 25 см в большинстве случаев являются несущими, поэтому трогать их нельзя.

Однако окончательно определить, является ли стена несущей, можно только по техническому паспорту дома или после заключения специалиста.

Кроме того, статья 29 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» запрещает самовольное вмешательство в конструктивные элементы здания.

Можно ли расширить санузел в хрущевке

Одним из самых распространенных вариантов перепланировки является увеличение площади ванной комнаты за счет кухни или жилой комнаты. Однако именно такое решение чаще всего противоречит строительным нормам.

Государственные строительные нормы В.2.2-15 «Жилые дома» запрещают переносить так называемые «мокрые зоны» — ванную комнату или туалет — над жилыми комнатами или кухнями квартир, расположенных этажом ниже.

Поэтому даже качественная гидроизоляция не делает такую перепланировку законной.

Можно ли объединить кухню с комнатой

Объединение кухни с гостиной остается одним из самых популярных вариантов перепланировки. Однако если в квартире установлена газовая плита, между кухней и жилой комнатой обязательно должны оставаться двери или перегородка. Это является требованием безопасности.

На практике владельцы квартир обычно выбирают один из двух вариантов:

заменяют газовую плиту на электрическую;

устанавливают раздвижные двери или стеклянную перегородку.

Такие решения позволяют сохранить эффект открытого пространства без нарушения установленных требований.

Почему нельзя демонтировать вентиляционный короб

Категорически запрещено также демонтировать вентиляционные каналы.

Вентиляция в многоквартирном доме работает как единая система. Любое вмешательство может нарушить воздухообмен не только в собственной квартире, но и в квартирах соседей.

Именно поэтому демонтаж вентиляционных коробов не допускается. При необходимости их можно лишь скрыть декоративными конструкциями или мебелью, не изменяя саму систему.

Какие изменения можно сделать без разрешения

Несмотря на ограничения, закон разрешает выполнять отдельные работы без дополнительных согласований.

В частности, можно:

демонтировать старые встроенные шкафы и антресоли;

убрать легкую перегородку между ванной комнатой и туалетом;

перенести дверной проем в ненесущей стене;

заменить окна и радиаторы отопления.

В то же время перед началом ремонта рекомендуется зафиксировать состояние квартиры на фото или видео. Это может стать дополнительным доказательством в случае возникновения споров с соседями по поводу проведения ремонтных работ.

Что еще стоит знать совладельцам квартиры

В Украине немало квартир находятся в общей собственности супругов, родственников или наследников. В таких случаях вопросы перепланировки или раздела жилья нередко становятся причиной конфликтов.

На практике чаще всего речь идет не о физическом разделе квартиры, а об определении порядка пользования комнатами или закреплении за каждым совладельцем отдельных помещений.

Фактический раздел квартиры возможен только при условии, что каждая ее часть будет иметь отдельный вход и соответствовать строительным нормам. В обычных многоквартирных домах реализовать это практически невозможно.

Именно поэтому большинство споров между совладельцами решаются не путем перепланировки или раздела квартиры, а через определение порядка пользования жильем. Если договориться не удается, вопрос нередко приходится решать в суде.

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