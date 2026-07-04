Свекровь выписала невестку с детьми из квартиры после 25 лет проживания — суд признал их право на жилье

Несмотря на снятие с регистрации по заявлению собственницы, суд встал на сторону семьи, которая более 25 лет проживала в спорной квартире.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд Полтавы признал за женщиной, двумя ее дочерьми и малолетним внуком право пользования квартирой, из которой по заявлению собственницы они были сняты с зарегистрированного места жительства.

Суд пришел к выводу, что истцы вселились в жилье с согласия собственницы, более 25 лет проживали там одной семьей, содержали квартиру, оплачивали коммунальные услуги и приобрели защищенное законом право пользования жильем.

Вместе с тем суд отказал в требованиях о непосредственном обязании органа регистрации повторно зарегистрировать истцов в квартире и о запрете их выселения. Суд отметил, что решение о признании права пользования жильем после вступления его в законную силу является надлежащим основанием для обращения с заявлением о регистрации места жительства, а доказательств реальной попытки выселения на момент рассмотрения дела истцы не представили.

Обстоятельства дела

Истцами по делу стали женщина, две ее дочери и малолетний внук. Они обратились в суд после того, как по заявлению собственницы квартиры — матери мужа истицы — их сняли с зарегистрированного места жительства. После этого семья также получила требование освободить квартиру.

Истцы пояснили, что фактически проживают в спорной квартире с 2001 года, а официально были зарегистрированы там с 2005 года. По их словам, переезд в Полтаву состоялся с согласия собственницы квартиры, которая приобрела жилье для проживания своего сына и его семьи. Кроме того, истица утверждала, что после продажи собственного дома передала свекрови денежные средства для погашения расходов на приобретение квартиры. На протяжении многих лет семья самостоятельно содержала жилье, проводила ремонт и оплачивала коммунальные услуги, другого жилья не имела.

Собственница квартиры возражала против иска. Она подчеркивала, что никогда не проживала вместе с истцами, не вела с ними общего хозяйства, а потому они не могут считаться членами ее семьи. По ее мнению, после изменений законодательства она как собственник имела право обратиться с заявлением о снятии их с регистрации, что и было сделано в соответствии с действующим порядком.

Что установил суд

Суд исследовал письменные доказательства, показания сторон и свидетелей и установил, что истцы были вселены в квартиру с согласия собственницы, более 25 лет фактически непрерывно проживали в спорном жилье, тогда как сама собственница постоянно там не проживала, была зарегистрирована по другому адресу и длительное время находилась на заработках.

Также суд установил, что семья истцов осуществляла ремонт квартиры, оплачивала коммунальные услуги и содержала жилье, тогда как ответчица не представила надлежащих доказательств того, что истцы самовольно заняли квартиру или препятствовали ей пользоваться своим имуществом.

Оценивая спор, суд применил нормы Жилищного кодекса Украины, действовавшие на момент возникновения спорных правоотношений, несмотря на утрату силы большинства его положений после вступления в силу Закона Украины «Об основных принципах жилищной политики». Суд сослался на принцип недопустимости обратного действия законов во времени и отметил, что права сторон сформировались еще в период действия прежнего жилищного законодательства.

Также суд учел практику Европейского суда по правам человека относительно статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В решении подчеркнуто, что понятие «жилище» зависит не только от формального правового статуса, но и от наличия достаточных и длительных связей лица с конкретным местом проживания. Поэтому выселение либо лишение права пользования жильем должно соответствовать принципу пропорциональности и быть необходимым в демократическом обществе.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что истцы приобрели охраняемое законом право пользования спорной квартирой, поскольку были вселены в нее с согласия собственницы, длительное время непрерывно проживали в жилье, содержали его и фактически пользовались им как единственным местом проживания.

Суд по делу № 554/4472/25 также отметил, что не установил достаточной и пропорциональной необходимости защиты права собственницы путем такого существенного вмешательства в право истцов на жилье. В результате иск был удовлетворен частично, а за истцами признано право пользования квартирой. Именно в резолютивной части решения суд сформулировал это как признание права пользования жилым помещением «как за членами семьи нанимателя».

Вместе с тем суд отказал в требовании обязать орган регистрации немедленно зарегистрировать истцов в квартире. Суд отметил, что вступившее в законную силу решение суда является документом, подтверждающим право пользования жильем, и может быть представлено для регистрации места жительства в соответствии с Законом Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине».

Кроме того, суд не удовлетворил требование о запрете выселения, поскольку истцы не доказали, что на момент рассмотрения дела собственница фактически совершала действия по их принудительному выселению, в связи с чем такое требование было признано преждевременным.

В итоге суд частично удовлетворил иск, признал за истцами право пользования спорной квартирой и взыскал с ответчицы в пользу трех истцов судебный сбор в размере 1211,20 грн каждому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.