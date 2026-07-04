Армения запретила голосовать на выборах гражданам, проживающим за границей

Для участия в выборах ввели новое требование относительно продолжительности проживания в стране.

Фото: AFP

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Парламент Армении принял изменения в Избирательный кодекс, которыми ввел ценз оседлости для участия в парламентских выборах и референдумах. Отныне граждане, которые постоянно проживают за границей, не смогут участвовать в голосовании, если не будут соответствовать новым требованиям.

Согласно новым правилам, право голоса будут иметь только те граждане, которые прожили на территории Армении не менее 366 дней из последних 730.

Если будут проводиться внеочередные выборы, будет проверяться период в 28 дней до дня голосования, однако требование о пребывании в стране не менее 366 дней из предыдущих 730 также останется в силе.

Соблюдение новых требований будут контролировать правоохранительные органы. Они будут отслеживать пересечение государственной границы и передавать соответствующие данные в электронный реестр избирателей.

В то же время изменения не касаются дипломатов, государственных служащих, находящихся за границей в служебных командировках, членов их семей, а также студентов, обучающихся в зарубежных высших учебных заведениях.

Авторы законодательных изменений объяснили их необходимость тем, что граждане, длительное время проживающие за пределами страны, могут быть менее осведомлены о внутриполитической ситуации или подвергаться влиянию других государств.

Нововведения уже вызвали критику со стороны оппозиции, которая заявила о намерении оспорить закон в Конституционном суде.

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