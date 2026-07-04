  1. В мире

Армения запретила голосовать на выборах гражданам, проживающим за границей

21:26, 4 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для участия в выборах ввели новое требование относительно продолжительности проживания в стране.
Армения запретила голосовать на выборах гражданам, проживающим за границей
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент Армении принял изменения в Избирательный кодекс, которыми ввел ценз оседлости для участия в парламентских выборах и референдумах. Отныне граждане, которые постоянно проживают за границей, не смогут участвовать в голосовании, если не будут соответствовать новым требованиям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно новым правилам, право голоса будут иметь только те граждане, которые прожили на территории Армении не менее 366 дней из последних 730.

Если будут проводиться внеочередные выборы, будет проверяться период в 28 дней до дня голосования, однако требование о пребывании в стране не менее 366 дней из предыдущих 730 также останется в силе.

Соблюдение новых требований будут контролировать правоохранительные органы. Они будут отслеживать пересечение государственной границы и передавать соответствующие данные в электронный реестр избирателей.

В то же время изменения не касаются дипломатов, государственных служащих, находящихся за границей в служебных командировках, членов их семей, а также студентов, обучающихся в зарубежных высших учебных заведениях.

Авторы законодательных изменений объяснили их необходимость тем, что граждане, длительное время проживающие за пределами страны, могут быть менее осведомлены о внутриполитической ситуации или подвергаться влиянию других государств.

Нововведения уже вызвали критику со стороны оппозиции, которая заявила о намерении оспорить закон в Конституционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Армения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

ЕСПЧ присудил 4 500 евро женщине, чье дело о домашнем насилии расследовалось более 10 лет

ЕСПЧ уточнил подход к оценке домашнего насилия, включив в него психологический компонент, в частности страх и страдания потерпевшей.

Офис Генпрокурора и ГБР расследуют возможную причастность руководства ICU к государственной измене

Офис Генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных финансовых злоупотреблений и государственной измены, в рамках которого проверяется деятельность совладельцев ICU и бывшей председателя Национального банка.

Могут ли заставить подписать срочный договор, когда можно увольняться без отработки и чем отличается ЦПД от трудового договора

Трудовой договор без ошибок: топ-5 вопросов, которые чаще всего задают работники.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]