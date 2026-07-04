Не видел сына почти 7 лет: суд в Киеве лишил мужчину родительских прав и обязал выплачивать 455 евро алиментов

Отец утверждал, что мать препятствовала его общению с ребенком, однако суд этого не подтвердил.

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Подольский районный суд города Киева пришел к выводу, что ответчик уклонился от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию сына. Суд установил отсутствие доказательств того, что мать препятствовала отцу общаться с ребенком, а также отметил, что лишение родительских прав не освобождает лицо от обязанности содержать ребенка. В связи с этим суд одновременно лишил ответчика родительских прав и взыскал с него алименты в твердой денежной сумме — 455 евро ежемесячно.

Обстоятельства дела

Мать несовершеннолетнего мальчика обратилась в суд с иском, в котором просила лишить бывшего мужа родительских прав и взыскать с него алименты в твердой денежной сумме — 800 евро ежемесячно.

Истец указывала, что после расторжения брака в 2018 году ребенок проживает вместе с ней. По ее словам, последняя личная встреча отца с сыном состоялась еще в 2019 году. После этого ответчик выехал за границу, перестал принимать участие в воспитании ребенка, не интересовался его жизнью, не оказывал материальной помощи, не давал согласия на регистрацию места жительства ребенка и не решал вопрос о предоставлении разрешения на его выезд за границу.

Мать также отмечала, что все расходы на содержание сына несет она, а фактически воспитанием мальчика с 2018 года занимается ее нынешний муж, которого ребенок воспринимает как отца.

По расчету истца, среднемесячные расходы на ребенка составляли около 46,9 тыс. грн, поэтому она просила взыскать алименты в сумме 800 евро.

Позиция отца

Ответчик возражал против лишения его родительских прав.

Он утверждал, что после развода добровольно помогал ребенку, а общению с сыном, по его мнению, препятствовала мать. Кроме того, он ссылался на дорожно-транспортное происшествие, после которого проходил длительную реабилитацию, а также заявлял о тяжелом состоянии здоровья и ограниченных возможностях работать.

Что касается алиментов, ответчик соглашался принимать участие в содержании ребенка, однако считал обоснованным их взыскание в значительно меньшем размере.

Какие доказательства исследовал суд

Суд учел значительный объем доказательств, которые, по его убеждению, подтверждали фактическое отсутствие отца в жизни ребенка.

В частности, были исследованы характеристики из детского сада, где отмечалось, что биологический отец ни разу не принимал участия в жизни учреждения, тогда как мать и отчим постоянно занимались ребенком.

Также суд исследовал документы из школы, согласно которым отец не посещал родительские собрания, не общался с педагогами и не интересовался успехами сына.

Кроме того, суд учел информацию врача-педиатра о том, что с 2016 года именно мать и отчим сопровождали ребенка на медицинские осмотры, справку танцевальной студии о том, что биологический отец ни разу не посещал занятия или выступления сына, а также заключение психолога, согласно которому из-за отсутствия общения невозможно оценить отношение ребенка к биологическому отцу, тогда как у мальчика сформировалась безопасная привязанность к отчиму.

Дополнительно суд принял во внимание заключение органа опеки и попечительства, который признал целесообразным лишение ответчика родительских прав.

Суд также установил, что по другому делу между теми же сторонами уже было отказано в удовлетворении иска отца об устранении препятствий в общении с ребенком. Это решение вступило в законную силу, поэтому обстоятельство об отсутствии доказательств того, что мать препятствовала отцу общаться с сыном, повторного доказывания не требовало.

Почему суд лишил отца родительских прав

Суд подчеркнул, что лишение родительских прав является исключительной мерой, которая применяется только при наличии доказанного уклонения от выполнения родительских обязанностей.

Оценив все доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что ответчик не заботился о здоровье ребенка, его физическом, духовном и нравственном развитии, не принимал участия в обучении сына, не обеспечивал его материальное содержание и не доказал наличие препятствий в общении со стороны матери. Также суд отметил, что ответчик не подтвердил надлежащими доказательствами свои доводы о невозможности работать по состоянию здоровья.

При этом суд по делу № 758/8764/25 обратил внимание, что само по себе возражение ответчика против иска не может свидетельствовать о надлежащем выполнении им родительских обязанностей и не опровергает установленные по делу обстоятельства.

Почему суд не взыскал 800 евро

Отдельно суд рассмотрел вопрос о размере алиментов.

Истец просила взыскать 800 евро ежемесячно, мотивируя это значительными расходами на ребенка и тем, что ответчик, по ее данным, работает научным сотрудником в Германии.

Суд обратил внимание, что ответчик не исполнил определение об истребовании доказательств и не предоставил сведения о своих доходах, справку с места работы и копию трудового контракта. Вместе с тем суд учел сведения из официального справочника персонала Кильского университета, а также других открытых источников, которые свидетельствовали о его трудоустройстве в этом учреждении.

Также суд отметил, что ответчик не представил надлежащих доказательств, которые подтверждали бы его нетрудоспособность, установление инвалидности либо необходимость постоянного дорогостоящего лечения.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что взыскание алиментов в размере 800 евро противоречило бы принципу равенства обязанностей родителей по содержанию ребенка, поскольку заявленная сумма почти соответствовала общим среднемесячным расходам на его содержание.

Учитывая это, суд определил размер алиментов в сумме 455 евро ежемесячно, что на день принятия решения соответствовало 23 409,75 грн, с выплатой начиная со дня подачи иска — 13 июня 2025 года — и до достижения ребенком совершеннолетия.

Суд отдельно подчеркнул, что лишение родительских прав не освобождает лицо от обязанности содержать ребенка. Вместе с тем, в соответствии со статьей 169 Семейного кодекса, лицо, лишенное родительских прав, имеет право обратиться в суд с иском об их восстановлении, если изменит свое поведение и устранит обстоятельства, которые стали основанием для принятия такого решения. Также каждая из сторон может обратиться в суд с требованием об изменении размера алиментов в случае изменения материального или семейного положения.

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