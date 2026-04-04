Стартувало обговорення нового порядку виплат за судовими рішеннями пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

Держава шукає новий механізм виплат за судовими рішеннями в умовах дефіциту коштів.

Мінсоцполітики оприлюднило для громадського обговорення проєкт нової постанови Уряду Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень

Попередню постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 р. № 821 „Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень” пропонуються визнати такою, що втратила чинність.

Метою прийняття акта є врегулювання питання виокремлення в бюджеті Пенсійного фонду України видатків на виплату ретроспективних судових рішень та перерахованих пенсій за рішеннями суду.

Особлива увага приділяється щомісячному довічному грошовому утримання суддям у відставці. Це категорія виплат, яка традиційно викликає найбільший суспільний резонанс через значні суми. Проте, з точки зору правової визначеності, держава не може дискримінувати отримувачів за професійною ознакою — рішення суду є обов'язковим для всіх.

Протягом останніх років склалася ситуація, за якої пенсії та інші виплати до пенсій перераховуються на підставі прийнятих судових рішень без урахування фінансових можливостей держави та без відповідних рішень Уряду.

Органи ПФУ, обмежені постановами Кабміну, відмовляли у перерахунках, але суди масово ставали на бік громадян, спираючись на практику Конституційного Суду та ЄСПЛ. Перерахунки пенсій та доплат до них здійснюються за рішеннями судів, що набрали законної сили, також за попередні бюджетні періоди, що не дає можливості через відсутність у поточному році (в якому прийнято рішення суду) належних фінансових ресурсів здійснити виплату нарахованих коштів в повному обсязі. Крім того, накопичується заборгованість з виплат, що на 1 лютого 2026 року перевищила 91 млрд гривень. Накопичений борг дорівнює бюджету кількох областей України.

Для врегулювання порядку виплати таких нарахованих сум пенсій виникла необхідність унормувати механізм виокремлення у бюджеті Пенсійного фонду України видатків на виплату ретроспективних судових рішень та перерахованих пенсій за рішеннями суду, що набрали законної сили, а також за тими судовими рішеннями, що наберуть законної сили після набрання чинності цією постановою, у розрізі джерел їх виплати (фінансування).

Відповідно до п. 7 проекту для забезпечення виплат за рішеннями суду, виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці) проводиться в сумі, що визначається пропорційно виділеним на зазначені цілі бюджетним асигнуванням відповідно до розпису державного бюджету/помісячного розпису доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України, які передбачені бюджетом Пенсійного фонду України на відповідний рік, але не більшій від належної до виплати суми, що обліковується в переліку.

Облік нарахованих на виконання рішень суду сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці) за минулий час та перерахованих пенсій за рішенням суду буде вестися в базах даних одержувачів відповідних виплат (електронних пенсійних справах/електронних справах одержувачів) на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України про призначення (перерахунок) відповідних виплат та у сформованому на їх підставі переліку одержувачів виплат на виконання судових рішень.

Агрегована та знеособлена інформація з переліку, що містить відомості про вид пенсії (іншої виплати), суму, що належить до виплати, та джерела фінансування відповідних витрат, розміщується у загальному доступі на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України із актуалізованою інформацією станом на 1 число кожного місяця, а також в особистому кабінеті стягувача на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплати нарахованих на виконання рішень суду сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці) за минулий час проводяться щомісяця одержувачам, яких включено до переліку станом на 1 число місяця, що передує місяцю, в якому здійснюється виплата. На забезпечення таких виплат щомісяця спрямовується частина бюджетних асигнувань відповідно до розпису державного бюджету/помісячного розпису доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України на відповідну мету в межах коштів, передбачених бюджетом Пенсійного фонду України на відповідний рік.

Невиплачені протягом поточного бюджетного періоду суми нарахованих на виконання рішень суду сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці) за минулий час і перерахованих пенсій за рішенням суду виплачуються в наступному бюджетному періоді в межах встановлених бюджетних асигнувань.

Хоча Порядок створює чіткий алгоритм, він не вирішує головної проблеми — дефіциту коштів. Крім того, потрібно звернути увагу на деякі деталі в запропонованому порядку, а саме:

- Відсутність строків: Порядок не встановлює кінцевого терміну повного розрахунку. "Пропорційність" може розтягнути виплату боргу на десятиліття.

- Конфлікт із КАСУ: Згідно зі статтею 370 Кодексу адміністративного судочинства України, судове рішення, що набрало законної сили, є обов’язковим до виконання. Постанова Кабміну, як підзаконний акт, фактично обмежує дію Кодексу.

- Джерело фінансування: Видатки здійснюються за рахунок коштів держбюджету. Це робить виплати заручниками політичних торгів у Парламенті під час ухвалення бюджету на наступний рік.

- Посилення ролі ЄСПЛ: Посилання уряду на «відсутність бюджетних асигнувань» за усталеною практикою ЄСПЛ не є виправданням для невиконання рішення суду.

- Ризики для держслужбовців: Керівники територіальних органів ПФУ опиняються між двома вогнями: кримінальною відповідальністю за невиконання рішення суду та адміністративною — за нецільове використання коштів понад ліміти.

- Економічний ефект: Замість стимулювання внутрішнього попиту через соціальні виплати, держава обирає стратегію консервації боргів.

Для міжнародних експертів та інвесторів питання виконання судових рішень є маркером правової визначеності. Україна вже перебуває під посиленим моніторингом Комітету міністрів Ради Європи у групі справ «Іванов проти України» та «Бурмич проти України», де головною проблемою є саме системне невиконання рішень національних судів.

Автор: Тарас Лученко

