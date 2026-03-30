Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект нового постановления Правительства «Об утверждении Порядка осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перерассчитанных) на выполнение судебных решений».

Предыдущее постановление Кабинета Министров Украины от 14 июля 2025 г. № 821 «Об утверждении Порядка осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перерассчитанных) на выполнение судебных решений» предлагается признать утратившим силу.

Целью принятия акта является урегулирование вопроса выделения в бюджете Пенсионного фонда Украины расходов на выплату ретроспективных судебных решений и перерассчитанных пенсий по решениям суда.

Особое внимание уделяется ежемесячному пожизненному денежному содержанию судьям в отставке. Это категория выплат, которая традиционно вызывает наибольший общественный резонанс из-за значительных сумм. Однако, с точки зрения правовой определенности, государство не может дискриминировать получателей по профессиональному признаку — решение суда является обязательным для всех.

В течение последних лет сложилась ситуация, при которой пенсии и другие выплаты к пенсиям перерассчитываются на основании принятых судебных решений без учета финансовых возможностей государства и без соответствующих решений Правительства.

Органы ПФУ, ограниченные постановлениями Кабмина, отказывали в перерасчетах, но суды массово становились на сторону граждан, опираясь на практику Конституционного Суда и ЕСПЧ. Перерасчеты пенсий и доплат к ним осуществляются по решениям судов, вступившим в законную силу, также за предыдущие бюджетные периоды, что не дает возможности из-за отсутствия в текущем году (в котором принято решение суда) необходимых финансовых ресурсов осуществить выплату начисленных средств в полном объеме. Кроме того, накапливается задолженность по выплатам, которая на 1 февраля 2026 года превысила 91 млрд гривен. Накопленный долг равен бюджету нескольких областей Украины.

Для урегулирования порядка выплаты таких начисленных сумм пенсий возникла необходимость нормировать механизм выделения в бюджете Пенсионного фонда Украины расходов на выплату ретроспективных судебных решений и перерассчитанных пенсий по решениям суда, вступившим в законную силу, а также по тем судебным решениям, которые вступят в законную силу после вступления в силу данного постановления, в разрезе источников их выплаты (финансирования).

Согласно п. 7 проекта, для обеспечения выплат по решениям суда выплата пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) осуществляется в сумме, которая определяется пропорционально выделенным на эти цели бюджетным ассигнованиям в соответствии с росписью государственного бюджета/помесячной росписью доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Украины, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины на соответствующий год, но не более причитающейся к выплате суммы, учитываемой в перечне.

Учет начисленных на выполнение решений суда сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) за прошлое время и перерассчитанных пенсий по решению суда будет вестись в базах данных получателей соответствующих выплат (электронных пенсионных делах/электронных делах получателей) на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда Украины о назначении (перерасчете) соответствующих выплат и в сформированном на их основании перечне получателей выплат на выполнение судебных решений.

Агрегированная и обезличенная информация из перечня, содержащая сведения о виде пенсии (другой выплаты), сумме, подлежащей выплате, и источниках финансирования соответствующих расходов, размещается в общем доступе на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с актуализированной информацией по состоянию на 1 число каждого месяца, а также в личном кабинете взыскателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплаты начисленных на выполнение решений суда сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке) за прошлое время осуществляются ежемесячно получателям, включенным в перечень по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется выплата. На обеспечение таких выплат ежемесячно направляется часть бюджетных ассигнований в соответствии с росписью государственного бюджета/помесячной росписью доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Украины на соответствующую цель в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины на соответствующий год.

Невыплаченные в течение текущего бюджетного периода суммы, начисленные на выполнение решений суда, выплачиваются в следующем бюджетном периоде в пределах установленных бюджетных ассигнований.

Хотя Порядок создает четкий алгоритм, он не решает главной проблемы — дефицита средств. Кроме того, следует обратить внимание на некоторые детали в предложенном порядке, а именно:

Отсутствие сроков: Порядок не устанавливает конечного срока полного расчета. «Пропорциональность» может растянуть выплату долга на десятилетия.

Конфликт с КАСУ: Согласно статье 370 Кодекса административного судопроизводства Украины, судебное решение, вступившее в законную силу, является обязательным к исполнению. Постановление Кабмина, как подзаконный акт, фактически ограничивает действие Кодекса.

Источник финансирования: Расходы осуществляются за счет средств государственного бюджета. Это делает выплаты заложниками политических торгов в Парламенте при принятии бюджета на следующий год.

Усиление роли ЕСПЧ: Ссылка правительства на «отсутствие бюджетных ассигнований» по устоявшейся практике ЕСПЧ не является оправданием для невыполнения решения суда.

Риски для госслужащих: Руководители территориальных органов ПФУ оказываются между двумя огнями: уголовной ответственностью за невыполнение решения суда и административной — за нецелевое использование средств сверх лимитов.

Экономический эффект: Вместо стимулирования внутреннего спроса через социальные выплаты государство выбирает стратегию консервации долгов.

Для международных экспертов и инвесторов вопрос выполнения судебных решений является маркером правовой определенности. Украина уже находится под усиленным мониторингом Комитета министров Совета Европы в группе дел «Иванов против Украины» и «Бурмич против Украины», где основной проблемой является именно системное невыполнение решений национальных судов.

Автор: Тарас Лученко

