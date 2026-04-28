Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Ситуация, когда пенсионер выигрывает судебный спор с Пенсионным фондом Украины, но фактически не получает присужденных средств, приобрела уже постоянный характер. Для пенсионера в Украине судебное решение сегодня — это не финал, а инструмент для дальнейшей борьбы. За последние пять лет количество таких судебных решений выросло в 26 раз, а общий долг государства по ним превысил 91 млрд грн. Главной причиной блокировки выплат стало Постановление КМУ № 821, которое внедрило механизм пропорционального финансирования, фактически откладывающий выплату долгов.

Постановление КМУ № 821: как исполняются судебные решения по пенсиям

Постановление Кабинета Министров Украины от 14.07.2025 № 821 ввело порядок, согласно которому выплаты по судебным решениям осуществляются исключительно в пределах средств, отдельно предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно этому порядку, органы ПФУ получили возможность осуществлять исполнение решений судов по перерасчету пенсий и выплате задолженности не единоразово и в полном объеме, как это предусмотрено судебными актами, а поэтапно.

Пенсионеры сначала получают основную пенсию в обычные сроки, в то время как доплаты, начисленные по решениям судов (разница или задолженность), выплачиваются отдельно — в конце месяца и только при наличии финансирования. Зафиксированы случаи, когда в рамках этого механизма военным пенсионерам осуществлялись символические выплаты — в частности, около 187 грн ежемесячно — в качестве частичного исполнения решений судов о значительно больших суммах задолженности.

В то же время проблема накопления долгов остается нерешенной, так как при нынешних темпах финансирования полное погашение задолженности может растянуться на десятки лет, что фактически создает долгосрочную очередь на исполнение судебных решений.

Постановление № 821 — вне закона

4 марта 2026 года Киевский окружной административный суд по делу № 320/51895/25 признал пункты 1, 2, 3 Постановления № 821 противоправными и недействительными.

Суд подтвердил, что подзаконный акт Кабинета Министров не может ограничивать или изменять суть судебного решения, вступившего в законную силу. Государство не имеет права ставить исполнение решения суда в зависимость от наличия отдельного финансирования или специальных бюджетных очередей.

Суд подчеркнул, что право на пенсию определяется законами, а не бюджетными возможностями.

Несмотря на то, что Постановление № 821 признано незаконным, Кабинет Министров и Министерство социальной политики подали апелляционные жалобы, рассмотрение которых продолжается в Шестом апелляционном административном суде.

Кроме того, Правительство уже инициировало обсуждение нового проекта постановления, который по содержанию почти полностью дублирует отмененное Постановление № 821. Правозащитники и пенсионеры через петиции требуют не допускать повторного внедрения тех же ограничений под новым номером.

«Судебно-юридическая газета» уже подчеркивала отсутствие механизма выделения выплат. И хотя новый проект постановления создает четкий алгоритм, он не решает главной проблемы — дефицита средств.

Стратегия защиты

К сожалению, из-за сложных механизмов финансирования ПФУ часто затягивает реальные выплаты даже после выигранного суда, и одного обращения в суд будет недостаточно, по крайней мере до внедрения радикальных законодательных изменений, которые будут действительно защищать права пенсионеров.

Если в судебном порядке получено решение о перерасчете пенсии, когда суд обязывает ПФУ пересмотреть размер выплат, однако Фонд осуществляет перерасчет только на бумаге, необходимо дальнейшее судебное обжалование.

Необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о неприменении Постановления № 821 к конкретной выплате или о взыскании задолженности в полном объеме.

Не следует полагаться исключительно на автоматическое обновление данных в электронных системах Пенсионного фонда Украины. Для реального продвижения исполнения судебного решения необходимо инициировать процедуру принудительного исполнения.

В частности, рекомендуется получить исполнительный лист в суде, принявшем решение, и обратиться в органы государственной исполнительной службы для открытия исполнительного производства. Открытие исполнительного производства имеет ключевое значение, так как именно оно создает юридический механизм контроля за исполнением решения.

Верховный Суд в постановлении от 13 ноября 2025 года по делу № 260/9788/23 подтвердил, что отсутствие бюджетного финансирования является уважительной причиной неисполнения решения суда о перерасчете и выплате пенсии. Государственный исполнитель в таком случае не имеет права налагать на ПФУ штраф за бездействие.

Изменение способа исполнения решения

В то же время, ВС обратил внимание на норму ч. 3 ст. 378 КАС Украины. Если субъект властных полномочий, то есть ПФУ, не выполняет решение по пенсионным выплатам в течение двух месяцев, это является самостоятельным основанием для изменения способа и порядка исполнения — вплоть до прямого взыскания соответствующих сумм.

Это решение усложняет принудительное исполнение через исполнительную службу, но не отменяет обязательности судебного решения. При неисполнении решения в течение 2 месяцев стоит подавать заявление об изменении способа исполнения на прямое взыскание.

Ключевым инструментом является абзац второй части третьей статьи 378 Кодекса административного судопроизводства Украины. Эта норма была введена Законом № 4094-IX от 21.11.2024 и вступила в силу 19 декабря 2024 года.

Необходимо обратиться в суд, принявший первичное решение, с заявлением об изменении способа и порядка его исполнения.

В таком заявлении обычно поднимается вопрос об изменении формулировки способа защиты с «обязать совершить действия, в частности осуществить перерасчет и выплату пенсии» на «взыскать средства в четко определенном размере задолженности». Такой подход применяется с целью конкретизации денежного обязательства и упрощения механизма его принудительного исполнения в исполнительном производстве.

Так, КАС ВС в постановлении от 28 октября 2025 года по делу № 380/7706/22 применил абзац 2 ч. 3 ст. 378 КАС Украины. Невыполнение ПФУ решения по пенсионным выплатам в течение двух месяцев является самостоятельным и достаточным основанием для изменения способа исполнения на прямое взыскание конкретной суммы доплаты. ВС отклонил аргументы ПФУ об отсутствии финансирования как устаревший подход. Новая норма направлена на реальное, а не формальное исполнение решений в социальных спорах.

Верховный Суд определением от 18 февраля 2026 года по делу № 560/10458/22 также подтвердил правомерность изменения способа исполнения судебного решения с обязательства пересчитать на прямое взыскание средств с органов Пенсионного фонда.

Пенсионер выиграл суд относительно индексации пенсии и взыскания морального вреда. Поскольку Главное управление ПФУ не выплачивало начисленные средства в полном объеме, истец обратился в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону пенсионера, постановив взыскать с ПФУ задолженность. Верховный Суд подчеркнул, что определения об изменении способа исполнения решения не подлежат кассационному обжалованию. Это означает, что Пенсионный фонд не может затягивать процесс в высшей инстанции, а решение апелляционного суда о взыскании средств является окончательным и должно исполняться немедленно.

Необходимость законодательного урегулирования

Ситуация со спорами о выплатах пенсий демонстрирует лишь наличие кризиса, когда судебное решение о перерасчете пенсии становится началом длительного и изнурительного процесса. Пенсионеры вынуждены сначала бороться за право на перерасчет, а затем отдельно судиться за фактическую выплату средств, оспаривая правительственные ограничения, такие как Постановление № 821.

Правительство пытается решить бюджетную проблему с помощью подзаконных актов, которые противоречат Конституции и специальному закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Постановление Кабмина ставит обязательность судебного решения в зависимость от наличия ассигнований, что сводит на нет саму суть правосудия и принципа верховенства права. Ситуация требует не очередных временных постановлений Правительства, а комплексного урегулирования на законодательном уровне.

