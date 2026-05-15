  1. В Україні

Рада отримала два варіанти Антикорупційної стратегії до 2030 року – стартує парламентський розгляд

18:33, 15 травня 2026
Документи, підготовлені на основі напрацювань НАЗК, визначають ключові напрями державної антикорупційної політики на п’ять років.
На розгляд Верховної Ради України подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки, кожен із яких базується на законопроєкті, розробленому та оприлюдненому Національним агентством з питань запобігання корупції на початку квітня 2026 року. Про це повідомили в НАЗК.

15 травня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до парламенту урядовий проєкт закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки» (реєстраційний номер 15230).

13 травня голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зареєструвала альтернативний проєкт закону з тією ж назвою.

Обидва документи розроблені на основі базового законопроєкту НАЗК і передбачають визначення засад формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні п’ять років. Вони охоплюють ініціативи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції, а також на зменшення корупційних ризиків у найбільш уразливих сферах.

У НАЗК висловили сподівання на конструктивне опрацювання обох ініціатив у парламенті та фахову дискусію, яка має привести до ухвалення Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки в узгодженій та максимально ефективній редакції.

НАЗК також заявило про готовність надавати всебічну підтримку парламентським комітетам і Верховній Раді під час розгляду та доопрацювання документа.

