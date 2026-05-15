Рада получила два варианта Антикоррупционной стратегии до 2030 года — начинается парламентское рассмотрение

Документы, подготовленные на основе наработок НАПК, определяют ключевые направления государственной антикоррупционной политики на пять лет.

На рассмотрение Верховной Рады Украины поданы два проекта Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы, каждый из которых основан на законопроекте, разработанном и обнародованном Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в начале апреля 2026 года. Об этом сообщили в НАПК.

15 мая Кабинет Министров Украины одобрил и передал в парламент правительственный проект закона «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы» (регистрационный номер 15230).

13 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина зарегистрировала альтернативный проект закона с тем же названием.

Оба документа разработаны на основе базового законопроекта НАПК и предусматривают определение основ формирования и реализации государственной антикоррупционной политики на следующие пять лет. Они охватывают инициативы, направленные на повышение эффективности системы предотвращения и противодействия коррупции, а также на снижение коррупционных рисков в наиболее уязвимых сферах.

В НАПК выразили надежду на конструктивное рассмотрение обеих инициатив в парламенте и профессиональную дискуссию, которая должна привести к принятию Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы в согласованной и максимально эффективной редакции.

НАПК также заявило о готовности оказывать всестороннюю поддержку парламентским комитетам и Верховной Раде в ходе рассмотрения и доработки документа.

