  1. В Украине

Рада получила два варианта Антикоррупционной стратегии до 2030 года — начинается парламентское рассмотрение

18:33, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документы, подготовленные на основе наработок НАПК, определяют ключевые направления государственной антикоррупционной политики на пять лет.
Рада получила два варианта Антикоррупционной стратегии до 2030 года — начинается парламентское рассмотрение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На рассмотрение Верховной Рады Украины поданы два проекта Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы, каждый из которых основан на законопроекте, разработанном и обнародованном Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в начале апреля 2026 года. Об этом сообщили в НАПК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

15 мая Кабинет Министров Украины одобрил и передал в парламент правительственный проект закона «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы» (регистрационный номер 15230).

13 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина зарегистрировала альтернативный проект закона с тем же названием.

Оба документа разработаны на основе базового законопроекта НАПК и предусматривают определение основ формирования и реализации государственной антикоррупционной политики на следующие пять лет. Они охватывают инициативы, направленные на повышение эффективности системы предотвращения и противодействия коррупции, а также на снижение коррупционных рисков в наиболее уязвимых сферах.

В НАПК выразили надежду на конструктивное рассмотрение обеих инициатив в парламенте и профессиональную дискуссию, которая должна привести к принятию Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы в согласованной и максимально эффективной редакции.

НАПК также заявило о готовности оказывать всестороннюю поддержку парламентским комитетам и Верховной Раде в ходе рассмотрения и доработки документа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект НАПК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]