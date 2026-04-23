Единственное жилье военных не будут изымать за долги на период действия военного положения и год после него

Банки обяжут обмениваться данными с исполнителями.

В газете «Голос Украины» 23 апреля опубликовали Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства» от 7 апреля 2026 года № 4833-IX.

Законом, в частности, предусмотрено, что раздел XIII «Заключительные и переходные положения» дополняется рядом следующих правил.

В частности, в течение шести месяцев со дня опубликования Закона банки и другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, имеющие право открывать платежные счета, эмитенты электронных денег обязаны подключиться к информационному взаимодействию в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком. До дня такого подключения обмен информацией будет осуществляться в бумажной форме.

Кроме того, предусмотрено, что сведения о должниках по исполнительным производствам, которые были открыты до 5 января 2017 года (день введения в действие статей 8 и 9 этого Закона) и находятся на исполнении на день вступления в силу Закона, подлежат внесению в Единый реестр должников в порядке, установленном Министерством юстиции.

Также закон предусматривает, что до внедрения взаимодействия Единого реестра должников с государственными электронными базами данных и реестрами государственные органы, органы местного самоуправления, нотариусы, другие субъекты при осуществлении ими властных управленческих функций в соответствии с законодательством, в том числе при выполнении делегированных полномочий, проводят проверку сведений о собственнике имущества в Едином реестре должников на официальном веб-сайте Министерства юстиции путем поиска и формирования справки.

Закон устанавливает, что временно, на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены при принудительном исполнении исполнительных документов не осуществляется обращение взыскания на единственное жилье должников (включая земельный участок, на котором расположено такое жилье), которые предусмотренным этим пунктом способом сообщили о своей принадлежности к защищенной категории, кроме случаев:

если такое имущество является предметом залога (ипотеки) по исполнительному документу об обращении взыскания на заложенное имущество;

возмещения убытков и вреда, причиненных уголовным правонарушением, увечьем, иным повреждением здоровья или смертью.

Для целей этого пункта защищенными категориями являются военнослужащие ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины (кроме военнослужащих, которым приостановлена военная служба или которые во время действия военного положения самовольно оставили воинскую часть или место прохождения военной службы либо дезертировали).

Должник, который относится к защищенной категории и желает воспользоваться гарантиями, предусмотренными абзацем первым этого пункта, либо его представитель обращается в орган государственной исполнительной службы, к частному исполнителю, который осуществляет принудительное исполнение, с соответствующим заявлением. Заявление может быть подано в бумажной форме (лично или средствами почтовой связи) либо в электронной форме с соблюдением требований. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлежность должника к защищенной категории.

Перечень документов, подтверждающих принадлежность должника к защищенной категории, утверждает Министерство юстиции.

Не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления исполнитель обязан остановить обращение взыскания на такое имущество, а в случае передачи такого имущества на реализацию — остановить реализацию такого имущества. Исполнитель не останавливает обращение взыскания на такое имущество в случае нахождения исполнительного производства на стадии распределения взысканных с должника денежных сумм (в том числе полученных от реализации имущества должника).

Должник, который утратил принадлежность к защищенной категории, обязан сообщить об этом органу государственной исполнительной службы, частному исполнителю в течение 10 календарных дней со дня утраты принадлежности.

Орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель имеет право обращаться за подтверждением информации о принадлежности должника к защищенной категории в центральный орган исполнительной власти, в подчинении которого находится структурное подразделение, в котором проходит службу такой должник, территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который осуществил мероприятия по призыву должника на военную службу. Ответ на такой запрос органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя предоставляется в течение 10 календарных дней со дня его получения.

После получения сообщения об утрате должником принадлежности к защищенной категории или ответа на запрос с указанием, что должник не относится к защищенной категории, орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель имеет право возобновить обращение взыскания на единственное жилье такого должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, в порядке, установленном этим Законом.

