Єдине житло військових не забиратимуть за борги на період дії воєнного стану і рік після нього

Банки зобов’яжуть обмінюватися даними з виконавцями.

В газеті «Голос України» 23 квітня опублікували Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку виконання судових рішень, рішень інших органів та цифровізації окремих етапів виконавчого провадження» від 7 квітня 2026 року № 4833-IX.

Законом, зокрема, передбачено, що розділ XIII «Прикінцеві та перехідні положення» доповнюється низкою наступних правил.

Зокрема, протягом шести місяців з дня опублікування Закону, банки та інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки, емітенти електронних грошей зобов’язані підключитися до інформаційної взаємодії у порядку, визначеному Міністерством юстиції за погодженням із Національним банком. До дня такого підключення обмін інформацією буде здійснюватися у паперовій формі.

Окрім того, передбачено, що відомості про боржників за виконавчими провадженнями, що були відкриті до 5 січня 2017 року (день введення в дію статей 8 і 9 цього Закону) та перебувають на виконанні на день набрання чинності Законом, підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників у порядку, встановленому Міністерством юстиції.

Також закон передбачає, що до запровадження взаємодії Єдиного реєстру боржників з державними електронними базами даних і реєстрами державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, проводять перевірку відомостей про власника майна в Єдиному реєстрі боржників на офіційному вебсайті Міністерства юстиції шляхом пошуку та формування довідки.

Закон встановлює, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування під час примусового виконання виконавчих документів не здійснюється звернення стягнення на єдине житло боржників (включаючи земельну ділянку, на якій розташоване таке житло), які у передбачений цим пунктом спосіб повідомили про свою належність до захищеної категорії, крім випадків:

1) якщо таке майно є предметом застави (іпотеки) за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно;

2) відшкодування збитків та шкоди, завданих кримінальним правопорушенням, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Для цілей цього пункту захищеними категоріями є військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України (крім військовослужбовців, яким призупинено військову службу або які під час дії воєнного стану самовільно залишили військову частину чи місце проходження військової служби або дезертирували).

Боржник, який належить до захищеної категорії та має бажання скористатися гарантіями, передбаченими абзацом першим цього пункту, або його представник звертається до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який здійснює примусове виконання, із відповідною заявою. Заява може бути подана у паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з дотриманням вимог. До заяви додаються документи, що підтверджують належність боржника до захищеної категорії.

Перелік документів, що підтверджують належність боржника до захищеної категорії, затверджує Міністерство юстиції.

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної заяви виконавець зобов’язаний зупинити звернення стягнення на таке майно, а у разі передачі такого майна на реалізацію – зупинити реалізацію такого майна. Виконавець не зупиняє звернення стягнення на таке майно у разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника).

Боржник, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це орган державної виконавчої служби, приватного виконавця протягом 10 календарних днів з дня втрати належності.

Орган державної виконавчої служби, приватний виконавець має право звертатися за підтвердженням інформації про належність боржника до захищеної категорії до центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває структурний підрозділ, в якому проходить службу такий боржник, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що здійснив заходи щодо призову боржника на військову службу. Відповідь на такий запит органу державної виконавчої служби, приватного виконавця надається протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

Після отримання повідомлення про втрату боржником належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що боржник не належить до захищеної категорії, орган державної виконавчої служби, приватний виконавець має право відновити звернення стягнення на єдине житло такого боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, у порядку, встановленому цим Законом.

