Готовила вражеские удары по 9 объектам Одесщины: СБУ задержала российскую корректировку

Российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала оккупантов и активно об этом «выписывала» в запретных соцсетях.

Служба безопасности Украины задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак рф на Одесскую область. Об этом сообщает СБУ.

Для осуществления вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона.

Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения.

Кроме того, российская корректировка пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ», — говорится в сообщении.

Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак России. В результате были приняты меры по обеспечению сил обороны по указанным локациям.

Саму же корректировку сотрудники СБУ задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам.

«По данным следствия, российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала оккупантов и активно об этом «выписывала» в запретных соцсетях.

Таким образом, она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила по маршрутному такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.

Полученные сведения она посылала оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых отмечала украинские объекты», — отметили в СБУ.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время она находится под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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