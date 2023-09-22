Минобороны допустило к эксплуатации «ШаБлю» – первый дистанционно управляемый боевой модуль

Допущены к эксплуатации сразу три образца модулей.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль «ШаБля».

Как сообщили в ведомстве, допущены к эксплуатации сразу три образца модулей «ШаБля».

Боевой модуль используют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями противника.

«Мы рады, что украинскую «ШаБлю» высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон», — прокомментировал лидер команды разработчиков.

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