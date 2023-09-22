22 сентября: какой сегодня праздник и главные события

22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы Украины.

В пятницу, 22 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы Украины. Праздник был создан указом Президента Украины в 2001 году. Главной его целью является память партизан и подпольщиков, а также напоминание об их важном подвиге молодому поколению.

Также 22 сентября Международный день астрономии. Празднуют дважды в год: весной и осенью. Осенний Международный день астрономии всегда приходится на субботу между сентябрем и октябрем, когда Луна находится в первой четверти или близко к ней. Праздник был основан по инициативе Дуга Бергера в 1973 году. Он являлся президентом Астрономической ассоциации Северной Калифорнии. Главной целью этого дня является поощрение людей узнать больше об астрономии.

А еще 22 сентября Международный день сияющего мира. Светящимся миром называют естественную, положительную, целостную и полезную энергию, которую можно найти в человеческих сердцах. Считается, что каждый человек на Земле имеет свой светлый мир.

22 сентября Всемирный день без автомобилей. Этот праздник был создан во Франции, когда местные власти в нескольких городах решили остановить движение транспорта на 24 часа. Эта традиция в последующие годы распространилась и на другие страны.

Также 22 сентября Всемирный день защиты слонов. Инициаторами создания праздника стали экологи и природоохранные организации из-за критического уменьшения популяции слонов в природе. В настоящее время в Африке их насчитывается примерно 500 тысяч особей, а в Азии всего 30 тысяч. Ученые продолжают подчеркивать, что избегание проблемы бездействия может привести к полному уничтожению этих животных.

А еще 22 сентября Всемирный день носорога. Праздник был начат в 2010 году Международным фондом дикой природы. Но в это время день праздновали только в Южной Африке. Уже через несколько лет он превратился в глобальное событие.

Какой сегодня церковный праздник

22 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Фоки и пророка Ионы. По преданию Фока родился в городе Синопе и еще в юные годы вел добродетельную жизнь. В зрелом возрасте Фока стал епископом, проповедовал христианство и обратил на путь истины многих людей. В то время императором был Траян, проповедовавший язычество, поэтому происходили гонения за христианами. Фока был схвачен. Его заставляли отречься от веры, но епископ оставался твердым в своих убеждениях.

Календарь важных событий за 22 сентября:

1002 год – основывают город Хотин (Черновицкая область, Украина);

1307 год — Королевский совет Франции принимает решение об аресте всех находившихся на территории государства тамплиеров;

1499 год — Швейцария обретает независимость от Священной Римской империи;

1792 год – этот день был объявлен первым днем французского революционного календаря;

1862 год — президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов;

1908 год — Княжество Болгария де-юре признают независимым государством;

1917 год — Симон Петлюра выступает на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве;

1941 год — в занятом нацистами Киеве возобновляют деятельность Всеукраинского православного церковного совета;

1955 год — в Аргентине совершают военный переворот, повергающий правительство диктатора Хуана Перона;

1980 год – начинается ирано-иракская война;

1993 год — премьер-министра Украины Леонида Кучму отправляют в отставку;

2012 год — в одном из ресторанов Претории во время вооруженного ограбления, смертельно ранят Корри Сандерс, экс-чемпиона мира по боксу, который на следующий день умирает в больнице;

2019 год — завершается украинский фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" в Киеве.

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