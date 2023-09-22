Украина ввела ограничения на ввоз из Болгарии грузов из-за регистрации болезни оспы овец и коз

Запрещен ввоз в Украину из Республики Болгария животных, восприимчивых к оспе овец и коз, репродуктивного материала от них, необработанной шерсти от овец и коз.

Изображение: freepik.com

Управление государственного контроля на границе сообщило о введении ограничения на ввоз в Украину из Республики Болгария грузов из-за регистрации болезни оспы овец и коз.

«Восточное межрегиональное главное управление Госпродпотребслужбы на государственной границе информирует операторов рынка об ограничениях ввоза на территорию Украины грузов из-за регистрацию оспы овец и коз», - говорится в сообщении от 19 сентября.

Так, отмечается, что согласно официальной информации Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения животных, запрещен ввоз в Украину из Республики Болгария животных, восприимчивых к оспе овец и коз, репродуктивного материала от них, необработанной шерсти от овец и коз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.