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Избран глава Автозаводского районного суда Кременчуга

12:53, 22 сентября 2023
Суд возглавила Елена Предоляк.
Избран глава Автозаводского районного суда Кременчуга
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В Автозаводском районном суде города Кременчуга 21 сентября провели собрание судей, где путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Председателем Автозаводского районного суда города Кременчуга избрана Предоляк Елена Сергеевна.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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