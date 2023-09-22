Избран глава Автозаводского районного суда Кременчуга

Суд возглавила Елена Предоляк.

В Автозаводском районном суде города Кременчуга 21 сентября провели собрание судей, где путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Председателем Автозаводского районного суда города Кременчуга избрана Предоляк Елена Сергеевна.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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