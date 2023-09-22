Хозяйственный суд Донецкой области сообщил о наличии вакантных должностей

В Хозяйственном суде Донецкой области есть 7 вакантных должностей.

Хозяйственный суд Донецкой области сообщил, что приглашает к сотрудничеству на должности, секретаря судебного заседания, ведущего специалиста отдела аналитического и информационного обеспечения, специалиста отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия), ведущего инспектора архива, старшего судебного распорядителя и судебного распорядителя. Об этом говорится в пресс-службе суда.

«Также суду нужен пресс-секретарь!

Мы можем предложить как должности государственной службы, так и патронатную службу.

Гарантируем дружеский и креативный коллектив. Поможем получить новые знания, повысить свой профессиональный уровень и карьерный рост. Команда суда ждет именно тебя!

Более подробную информацию можно получить по телефону: +380953570049.

Резюме можно отправить по эл. адрес: [email protected]», - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

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