Господарський суд Донецької області повідомив про наявність вакантних посад

У Господарському суді Донецької області є 7 вакантних посад.

Господарський суд Донецької області повідомив, що запрошує до співпраці на посади, секретаря судового засідання, провідного спеціаліста відділу аналітичного та інформаційного забезпечення, спеціаліста відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія), провідного інспектора архіву, старшого судового розпорядника та судового розпорядника. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Також суду потрібен пресс-секретар!

Ми можемо запропонувати як посади державної служби так і патронатну службу.

Гарантуємо дружній та креативний колектив. Допоможемо отримати нові знання, підвищити власний професійний рівень та кар’єрний ріст. Команда суду чекає саме на тебе!

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: +380953570049.

Резюме можна надіслати на ел. адресу: [email protected]», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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