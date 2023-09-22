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  1. В Україні

$5000 хабаря за працевлаштування: суд покарав ексдиректора столичного інституту

10:26, 22 вересня 2023
Колишнього директора інституту, який погорів на хабарі, засуджено до 3 років позбавлення волі.
$5000 хабаря за працевлаштування: суд покарав ексдиректора столичного інституту
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У Києві суд оголосив обвинувальний вирок ексдиректору Інституту психології одного із вищих навчальних закладів столиці за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, директор одержав від громадянки 5 тис. доларів США за сприяння у працевлаштуванні в навчальний заклад.

Під час судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому правопорушенні не визнав.

«Враховуючи зібрані стороною обвинувачення докази, суд погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини обвинуваченого та засудив його до реального покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України заблокувала схему вимагання хабарів за можливість вступу до профільного вишу, яка була налагоджена керівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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