Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника Віце-президента УАФ щодо тримання під вартою

Захисник просив застосувати більш м’який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

У четвер, 21 вересня, в режимі відеоконференції, Львівський апеляційний суд у відкритому засіданні розглянув апеляційну скаргу захисника в інтересах підозрюваного Віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 5 вересня 2023 року про продовження строку тримання під вартою.

Як розповіли у пресслужбі суду, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова продовжено відносно підозрюваного строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб до 3 листопада 2023 року.

Не погоджуючись із ухвалою захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу. Зокрема, просив застосувати більш м’який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду постановила залишити без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді суду першої інстанції – без змін.

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