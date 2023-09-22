Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника Вице-президента УАФ относительно содержания под стражей

Защитник просил применить более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В четверг, 21 сентября, в режиме видеоконференции, Львовский апелляционный суд в открытом заседании рассмотрел апелляционную жалобу защитника в интересах подозреваемого Вице-президента Общественного союза «Украинская ассоциация футбола» на определение следственного судьи Шевченковского районного суда г. Львова от 5 сентября срока содержания под стражей.

Как рассказали в пресс-службе суда, по постановлению следственного судьи Шевченковского районного суда г. Львова продлен в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 3 ноября 2023 года.

Не соглашаясь с постановлением, защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу. В частности, просил применить более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда постановила оставить без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи суда первой инстанции – без изменений.

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