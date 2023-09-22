Сдавал военное имущество в ломбарды: будут судить офицера из Житомирской области

В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в интернете и через ломбарды.

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в интернете и через ломбарды. Об этом сообщает ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

«Военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику по интернету и сдавал в местные ломбарды.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 млн грн», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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