Заказать повторную выдачу свидетельств и выписок можно онлайн – как это сделать

Дубликат можно забрать у ГРАГС, который указали при заказе, или в отделении или курьера Укрпочты.

Физические свидетельства и выписки иногда теряются при переездах. Остаться без документов – это неприятный опыт, но можно заказать повторную выдачу за несколько кликов на портале Дія и забрать там, где удобно.

Дубликаты каких свидетельств и выписок можно заказать на портале Дія:

рождения

смену имени

регистрации брака

расторжения брака

смерти

Для оформления заказа требуется:

Авторизируйтесь на портале Дія ➝ кликните Услуги ➝ Справки и выписки ➝ выберите нужный документ ➝ укажите, для кого документ, и причину повторной выдачи ➝ выберите, где заберете документ ➝ оплатите услугу ➝ подпишите заявление Дія.Підписом или другим КЭП.

Через несколько дней дубликат можно забрать у ГРАГС (отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния), который указали при заказе, или в отделении или курьера Укрпочты.

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