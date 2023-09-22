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В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

Обязанность подачи декларации предлагают распространить на советников Офиса Президента и советников министров

Предлагается распространить действие Закона о предотвращении коррупции на штатных и внештатных помощников, советников Президента, Премьер-министра, других членов Правительства, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей/

Верховный Суд высказался, когда использование чужих фото из соцсети правомерно

Кассационный гражданский суд рассмотрел дело о правомерности распространения в социальных сетях чужих фото без согласия с соответствующими комментариями.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

  1. В Украине

Заказать повторную выдачу свидетельств и выписок можно онлайн – как это сделать

18:32, 22 сентября 2023
Дубликат можно забрать у ГРАГС, который указали при заказе, или в отделении или курьера Укрпочты.
Заказать повторную выдачу свидетельств и выписок можно онлайн – как это сделать
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Физические свидетельства и выписки иногда теряются при переездах. Остаться без документов – это неприятный опыт, но можно заказать повторную выдачу за несколько кликов на портале Дія и забрать там, где удобно.

Дубликаты каких свидетельств и выписок можно заказать на портале Дія:

  • рождения
  • смену имени
  • регистрации брака
  • расторжения брака
  • смерти

Для оформления заказа требуется:

Авторизируйтесь на портале Дія ➝ кликните Услуги ➝ Справки и выписки ➝ выберите нужный документ ➝ укажите, для кого документ, и причину повторной выдачи ➝ выберите, где заберете документ ➝ оплатите услугу ➝ подпишите заявление Дія.Підписом или другим КЭП.

Через несколько дней дубликат можно забрать у ГРАГС (отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния), который указали при заказе, или в отделении или курьера Укрпочты.

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