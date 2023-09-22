Заказать повторную выдачу свидетельств и выписок можно онлайн – как это сделать

Физические свидетельства и выписки иногда теряются при переездах. Остаться без документов – это неприятный опыт, но можно заказать повторную выдачу за несколько кликов на портале Дія и забрать там, где удобно.
Дубликаты каких свидетельств и выписок можно заказать на портале Дія:
- рождения
- смену имени
- регистрации брака
- расторжения брака
- смерти
Для оформления заказа требуется:
Авторизируйтесь на портале Дія ➝ кликните Услуги ➝ Справки и выписки ➝ выберите нужный документ ➝ укажите, для кого документ, и причину повторной выдачи ➝ выберите, где заберете документ ➝ оплатите услугу ➝ подпишите заявление Дія.Підписом или другим КЭП.
Через несколько дней дубликат можно забрать у ГРАГС (отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния), который указали при заказе, или в отделении или курьера Укрпочты.
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