Замовити повторну видачу свідоцтв та витягів можна онлайн – як це зробити

Дублікат можна забрати у ДРАЦС, який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур’єра Укрпошти.

Фізичні свідоцтва та витяги інколи губляться при переїздах. Лишитися без документів — це неприємний досвід, але можна замовити повторну видачу за кілька кліків на порталі Дія і забрати там, де зручно.

Дублікати яких свідоцтв та витягів можна замовити на порталі Дія:

народження

зміну імені

реєстрацію шлюбу

розірвання шлюбу

смерті

Для оформлення замовлення потрібно:

Авторизуйтеся на порталі Дія ➝ клікніть Послуги ➝ Довідки й витяги ➝ виберіть потрібний документ ➝ вкажіть, для кого документ, і причину повторної видачі ➝ виберіть, де заберете документ ➝ оплатіть послугу ➝ підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.

За кілька днів дублікат можна забрати у ДРАЦС (відділі Державної реєстрації актів цивільного стану), який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур’єра Укрпошти.

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