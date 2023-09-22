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  1. В Україні

В Україні є уже 484 цивільні медзаклади, де можна пройти військово-лікарську комісію

14:22, 22 вересня 2023
Заклади визначені обласними і Київською міською військовими адміністраціями та закріплені за центрами комплектування.
В Україні є уже 484 цивільні медзаклади, де можна пройти військово-лікарську комісію
Джерело фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook
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У травні цього року в Програмі медичних гарантій з’явився пакет, який дозволяє пройти медичні огляди військовозобов’язаних у цивільних закладах охорони здоров’я. НСЗУ оплачує закладу надання таких послуг.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, уже є 484 цивільні медзаклади, де можна пройти ВЛК. Заклади визначені обласними і Київською міською військовими адміністраціями та закріплені за центрами комплектування. Для них передбачено фінансування в розмірі 226,2 млн грн.

На виконання рішення РНБО підготовлено зміни до специфікації пакета медичних гарантій, де визначено граничну кількість днів, протягом яких військовозобов’язаний повинен пройти військово-лікарську комісію.

Також ми писали, що на особливий контроль взяті питання забезпечення умов для проведення таких медичних оглядів.

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