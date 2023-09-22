В Украине уже есть 484 гражданских медучреждения, где можно пройти военно-врачебную комиссию

Заведения определены областными и Киевской городской военными администрациями и закреплены за центрами комплектования.

Источник фото: Силы территориальной обороны ВСУ/Facebook

В мае этого года в Программе медицинских гарантий появился пакет, позволяющий пройти медицинские осмотры военнообязанных в гражданских учреждениях здравоохранения. НСЗУ оплачивает заведение предоставления таких услуг.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, уже есть 484 гражданских медучреждения, где можно пройти ВВК. Заведения определены областными и Киевской городской военными администрациями и закреплены за центрами комплектования. Для них предусмотрено финансирование в размере 226,2 млн грн.

Во исполнение решения СНБО подготовлены изменения в спецификацию пакета медицинских гарантий, где определено предельное количество дней, в течение которых военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию.

Также мы писали, что на особый контроль взяты вопросы обеспечения условий проведения таких медицинских осмотров.

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