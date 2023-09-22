Минобороны выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком на сумму более €3 млн

Спор возник из внешнеэкономического договора поставки бронежилетов, заключенного с иностранным поставщиком в 2022 году для обеспечения нужд ВСУ.

Иллюстративное изображение: tsn.ua

Министерство обороны Украины выиграло спор в международном арбитраже на сумму более 3 миллионов евро. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, спор возник из внешнеэкономического договора поставки бронежилетов, заключенного с иностранным поставщиком в 2022 году для обеспечения нужд ВСУ.

«Минобороны полностью выполнило свои обязательства по договору и своевременно оплатило стоимость товара. Однако поставщик несколько раз предлагал товар, который не соответствовал условиям договора по качеству и согласованному образцу», – пояснили там.

Как отмечается, Министерство отказалось от товара и заявило поставщику требование о возврате стоимости товара и оплате штрафных санкций.

В марте 2023 года юридической службой Минобороны был подан иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и годовых процентов.

По результатам рассмотрения спора, который продолжался около полугода, арбитражный трибунал принял решение о взыскании с иностранного поставщика в пользу Минобороны полной стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и процентов годовых, всего на сумму более 3 миллионов евро, а также арбитражного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.