Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад €3 млн

Спір виник із зовнішньоекономічного договору поставки бронежилетів, укладеного з іноземним постачальником у 2022 році для забезпечення потреб ЗСУ.

Ілюстративне зображення: tsn.ua

Міністерство оборони України виграло спір в міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, спір виник із зовнішньоекономічного договору поставки бронежилетів, укладеного з іноземним постачальником у 2022 році для забезпечення потреб ЗСУ.

«Міноборони повністю виконало свої зобов’язання за договором та вчасно оплатило вартість товару. Однак постачальник декілька разів пропонував товар, який не відповідав умовам договору щодо якості та погодженому зразку», - пояснили там.

Як зазначається, Міністерство відмовилось від товару та заявило постачальнику вимогу про повернення вартості товару та оплату штрафних санкцій.

У березні 2023 року юридичною службою Міноборони було подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних.

За результатами розгляду спору, що тривав близько півроку, арбітражний трибунал ухвалив рішення про стягнення з іноземного постачальника на користь Міноборони повної вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних, всього на суму більше 3 мільйонів євро, а також арбітражного збору.

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