Станцію метро «Площа Льва Толстого» більше не оголошують у поїздах синьої лінії в Києві, відео

Роботи із запису інформації на зеленій лінії наразі тривають.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У підземці Києва тривають роботи з перейменування двох станцій метро. Як повідомили у КМДА, наразі вже замінили назви на всіх інформаційних покажчиках напрямку руху пасажирів і поїздів, а також встановили нові лінійні схеми, що знаходяться над дверима у вагонах.

Окрім того, тривають роботи із заміни карти-схеми на інформаційних стендах, які розташовані на платформах станцій. Як зауважують у комунальному підприємстві «Київський метрополітен», значну частину робіт можливо виконувати лише в нічні зміни.

Разом із тим, у вагонах синьої лінії вже звучать нові аудіооголошення з назвою станції «Площа Українських Героїв». Роботи із запису інформації на зеленій лінії наразі тривають.

Також здійснено й перезапис всіх назв станцій англійською мовою. У цьому допоміг громадянин Великої Британії, який із початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну, де надає гуманітарну допомогу постраждалим регіонам.

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