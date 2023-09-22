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Україна вироблятиме зброю спільно зі США – Зеленський

08:59, 22 вересня 2023
За словами Президента, Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.
Україна вироблятиме зброю спільно зі США – Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками візиту до США, Україна має домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Про це глава держави заявив в оприлюдненому зверненні за результатами зустрічі 22 вересня. 

«Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати. Зустріч із Президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби.

І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю.

Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», - сказав Зеленський.

Також як ми писали, Україна та США співпрацюватимуть в напрямі реалізації проектів у оборонно-промисловому секторі та відбудові.

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