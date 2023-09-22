Україна вироблятиме зброю спільно зі США – Зеленський

За словами Президента, Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками візиту до США, Україна має домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Про це глава держави заявив в оприлюдненому зверненні за результатами зустрічі 22 вересня.

«Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати. Зустріч із Президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби.

І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю.

Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», - сказав Зеленський.

Також як ми писали, Україна та США співпрацюватимуть в напрямі реалізації проектів у оборонно-промисловому секторі та відбудові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.