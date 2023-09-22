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Украина будет производить оружие совместно с США – Зеленский

08:59, 22 сентября 2023
По словам Президента, Украина сможет производить, в частности, ПВО.
Украина будет производить оружие совместно с США – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам визита в США Украина имеет договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Об этом глава государства заявил в обнародованном обращении по результатам встречи 22 сентября.

«Очень важный визит в Вашингтон был, очень веские результаты. Встреча с Президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства.

И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие.

Это новый уровень нашего единства! Копродукция в «защитке» с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО», – сказал Зеленский.

Также как мы писали, Украина и США будут сотрудничать в направлении реализации проектов в оборонно-промышленном секторе и восстановлении.

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