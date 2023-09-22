Украина будет производить оружие совместно с США – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам визита в США Украина имеет договоренность совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Об этом глава государства заявил в обнародованном обращении по результатам встречи 22 сентября.
«Очень важный визит в Вашингтон был, очень веские результаты. Встреча с Президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства.
И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие.
Это новый уровень нашего единства! Копродукция в «защитке» с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО», – сказал Зеленский.
Также как мы писали, Украина и США будут сотрудничать в направлении реализации проектов в оборонно-промышленном секторе и восстановлении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.