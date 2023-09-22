Станцию метро «Площадь Льва Толстого» больше не объявляют в поездах синей линии в Киеве, видео

Работы по записи информации на зеленой линии в настоящее время продолжаются.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В подземке Киева продолжаются работы по переименованию двух станций метро. Как сообщили в КГГА, уже заменили названия на всех информационных указателях направления движения пассажиров и поездов, а также установили новые линейные схемы, которые находятся над дверями в вагонах.

Кроме того, продолжаются работы по замене карты-схемы на информационных стендах, расположенных на платформах станций. Как отмечают в коммунальном предприятии «Киевский метрополитен», значительную часть работ можно выполнять только в ночные смены.

Вместе с тем в вагонах синей линии уже звучат новые аудиообъявления с названием станции «Площадь Украинских Героев». Работы по записи информации на зеленой линии в настоящее время продолжаются.

Также произведена и перезапись всех названий станций на английском языке. В этом помог гражданин Великобритании, который с начала полномасштабного вторжения приехал в Украину, где оказывает гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.