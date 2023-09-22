Здавав військове майно у ломбарди: судитимуть офіцера з Житомирщини

В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в інтернеті та через ломбарди.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в інтернеті та через ломбарди. Про це повідомляє ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через інтернет та здавав у місцеві ломбарди.

Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн», — йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.