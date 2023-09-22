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Джо Байден отметил важность политически независимых НАБУ, САП и ВАКС во время встречи с Владимиром Зеленским, - Белый дом

Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.

ВККС планирует объявить новый отбор на вакантные должности судей первой инстанции

Кандидаты на должности судей, которые не примут участия в ближайшем конкурсе или не выберут соответствующий суд, в будущем будут исключены из резерва.

Верховный Суд высказался, когда использование чужих фото из соцсети правомерно

Кассационный гражданский суд рассмотрел дело о правомерности распространения в социальных сетях чужих фото без согласия с соответствующими комментариями.

Судебные решения о штрафах по делам об админправонарушениях будут автоматически попадать в Дію

Если человек уплачивает штраф в Дії, эти данные об оплате автоматически попадут в суд.

В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

  1. В Украине

$5000 взятки за трудоустройство: суд наказал экс-директора столичного института

10:26, 22 сентября 2023
Бывший директор института, который погорел на взятке, приговорен к 3 годам лишения свободы.
$5000 взятки за трудоустройство: суд наказал экс-директора столичного института
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В Киеве суд объявил обвинительный приговор экс-директору Института психологии одного из вузов столицы по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, директор получил от гражданки 5 тыс. долларов США за содействие в трудоустройстве в учебное заведение.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом правонарушении не признал.

«Учитывая собранные стороной обвинения доказательства, суд согласился с доводами прокурора о доказанности вины обвиняемого и приговорил его к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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