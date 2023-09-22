$5000 взятки за трудоустройство: суд наказал экс-директора столичного института

Бывший директор института, который погорел на взятке, приговорен к 3 годам лишения свободы.

В Киеве суд объявил обвинительный приговор экс-директору Института психологии одного из вузов столицы по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, директор получил от гражданки 5 тыс. долларов США за содействие в трудоустройстве в учебное заведение.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом правонарушении не признал.

«Учитывая собранные стороной обвинения доказательства, суд согласился с доводами прокурора о доказанности вины обвиняемого и приговорил его к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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