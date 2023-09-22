Обрано голову Автозаводського районного суду Кременчука

Суд очолила Олена Предоляк.

У Автозаводському районному суді міста Кременчука 21 вересня провели збори суддів, де шляхом таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Головою Автозаводського районного суду міста Кременчука обрано Предоляк Олену Сергіївну.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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