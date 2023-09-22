Україна ввела обмеження на ввезення з Болгарії вантажів через реєстрацію хвороби віспи овець і кіз

Заборонено ввезення в Україну з Республіки Болгарія тварин, сприйнятливих до віспи овец і кіз, репродуктивного матеріалу від них, необроблених вовни від овець і кіз.

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Управління державного контролю на кордоні повідомило про введення обмеження на ввезення в Україну з Республіки Болгарія вантажів через реєстрацію хвороби віспи овець і кіз.

«Східне міжрегіональне головне управління Держпроспоживслужби на державному кордоні інформує операторів ринку щодо обмежень ввезення на територію України вантажів через реєстрацію віспи овець і кіз», - сказано у повідомленні від 19 вересня.

Так, зазначається, що згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, заборонено ввезення в Україну з Республіки Болгарія тварин, сприйнятливих до віспи овец і кіз, репродуктивного матеріалу від них, необроблених вовни та шерсті від овець і кіз.

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