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  1. В Україні

Україна ввела обмеження на ввезення з Болгарії вантажів через реєстрацію хвороби віспи овець і кіз

13:29, 22 вересня 2023
Заборонено ввезення в Україну з Республіки Болгарія тварин, сприйнятливих до віспи овец і кіз, репродуктивного матеріалу від них, необроблених вовни від овець і кіз.
Україна ввела обмеження на ввезення з Болгарії вантажів через реєстрацію хвороби віспи овець і кіз
Зображення: freepik.com
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Управління державного контролю на кордоні повідомило про введення обмеження на ввезення в Україну з Республіки Болгарія вантажів через реєстрацію хвороби віспи овець і кіз.

«Східне міжрегіональне головне управління Держпроспоживслужби на державному кордоні інформує операторів ринку щодо обмежень ввезення на територію України вантажів через реєстрацію віспи овець і кіз», - сказано у повідомленні від 19 вересня.

Так, зазначається, що згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, заборонено ввезення в Україну з Республіки Болгарія тварин, сприйнятливих до віспи овец і кіз, репродуктивного матеріалу від них, необроблених вовни та шерсті від овець і кіз.

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