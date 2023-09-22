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  1. Суспільство

22 вересня: яке сьогодні свято та головні події

10:33, 22 вересня 2023
22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави України
22 вересня: яке сьогодні свято та головні події
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У п’ятницю, 22 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави України. Свято було створене указом Президента України 2001 року. Головною його метою є вшанування пам'яті партизанів та підпільників, а також нагадування про їхній важливий подвиг молодому поколінню.

Також 22 вересня Міжнародний день астрономії. Святкують двічі на рік: навесні і восени. Осінній Міжнародний день астрономії завжди припадає на суботу між вереснем і жовтнем, коли Місяць перебуває в першій чверті або близько до неї. Свято заснували за ініціативою Дуга Бергера 1973 року. Він був президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії. Головною метою цього дня є заохочення людей дізнатися більше про астрономію.

А ще 22 вересня Міжнародний день сяйливого миру. Сяйливим миром називають природну, позитивну, цілісну та корисну енергію, яку можна знайти в людських серцях. Вважається, що кожна людина на Землі має свій Світлий мир.

22 вересня Всесвітній день без автомобілів. Це свято було створене у Франції, коли місцева влада в декількох містах вирішила зупинити рух транспорту на 24 години. Ця традиція в наступні роки поширилася й на інші держави.

Також 22 вересня Всесвітній день захисту слонів. Ініціаторами створення свята стали екологи та природоохоронні організації через критичне зменшення популяції слонів у природі. Наразі в Африці їх налічується приблизно 500 тисяч особин, а в Азії — всього 30 тисяч. Вчені продовжують наголошувати, що уникання проблеми на бездіяльність можуть призвести до повного знищення цих тварин.

А ще 22 вересня Всесвітній день носорога. Свято було започатковане 2010 року Міжнародним фондом дикої природи. Але в той час день святкували лише в Південній Африці. Вже за кілька років він перетворився на глобальну подію.

Яке сьогодні церковне свято

22 вересня в церковному календарі – день пам’яті мученика Фоки і пророка Йони. За переказами Фока народився в місті Синопі і ще в юні роки вів доброчесне життя. В зріломі віці Фока став єпископом, проповідував християнство і навернув на шлях істини багатьох людей. В той час імператором був Траян, який проповідував язичництво, тому відбувалися гоніння за християнами. Фока був схоплений. Його змушували зректися віри, але єпископ залишався твердим в своїх переконаннях.

Календар важливих подій за 22 вересня:

1002 рік — засновують місто Хотин (Чернівецька область, Україна);

1307 рік — Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;

1499 рік — Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;

1792 рік — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;

1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1908 рік — князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 рік — Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 рік — в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 рік — в Аргентині здійснюють військовий переворот, що валить уряд диктатора Хуана Перона;

1980 рік — починається ірано-іракська війна;

1993 рік — прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправляють у відставку;

2012 рік — в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно ранять Коррі Сандерс, екс-чемпіона світу з боксу, який наступного дня помирає у лікарні;

2019 рік — завершується українського фестивалю «Comic Con Ukraine 2019» у Києві.

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