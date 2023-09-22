Міноборони допустило до експлуатації «ШаБлю» – перший дистанційно керований бойовий модуль

Допущено до експлуатації відразу три зразки модулів.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль «ШаБля».

Як повідомили у відомстві, допущено до експлуатації відразу три зразки модулів «ШаБля».

Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

«Ми раді, що українську «ШаБлю» високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон», — прокоментував лідер команди розробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.