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Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

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Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

Верховний Суд висловився, коли використання чужих фото з соцмережі є правомірним

Касаційний цивільний суд розглянув справу стосовно правомірності поширення у соціальних мережах чужих фото без згоди з відповідними коментарями.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

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  1. В Україні

Міноборони допустило до експлуатації «ШаБлю» – перший дистанційно керований бойовий модуль

13:47, 22 вересня 2023
Допущено до експлуатації відразу три зразки модулів.
Міноборони допустило до експлуатації «ШаБлю» – перший дистанційно керований бойовий модуль
Джерело фото: Міноборони
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Міністерство оборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль «ШаБля».

Як повідомили у відомстві, допущено до експлуатації відразу три зразки модулів «ШаБля».

Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

«Ми раді, що українську «ШаБлю» високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон», — прокоментував лідер команди розробників.

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