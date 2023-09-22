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  1. В Україні

Готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини: СБУ затримала російську коригувальницю

17:19, 22 вересня 2023
Російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала окупантів і активно про це «виписувала» у заборонених соцмережах.
Готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини: СБУ затримала російську коригувальницю
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Служба безпеки України затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак рф на Одеську область. Про це повідомляє СБУ.

«Для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону.

Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення.

Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак рф. У результаті були вжиті заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями.

Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.

«За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала окупантів і активно про це «виписувала» у заборонених соцмережах.

Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.

Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти», — зазначили в СБУ.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі вона перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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