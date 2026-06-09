В Хмельницком с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по алиментам
В Хмельницкой области с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
«В рамках одного исполнительного производства государственным исполнителем Второго отдела государственной исполнительной службы в городе Хмельницком благодаря последовательному применению предусмотренных законом мер принудительного исполнения обеспечено полное погашение задолженности по уплате алиментов», — заявили в ведомстве.
Всего с должника единовременно взыскано более 531 тыс. грн, из которых:
355,5 тыс. грн — сумма алиментов;
140,8 тыс. грн — штрафные санкции;
35,5 тыс. грн — исполнительный сбор.
«Все взысканные средства были перечислены в соответствии с требованиями действующего законодательства», — добавили в ведомстве.
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