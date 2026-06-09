В Хмельницком с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по алиментам

Всего с должника единовременно взыскано более 531 тысячи гривен.

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В Хмельницкой области с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

«В рамках одного исполнительного производства государственным исполнителем Второго отдела государственной исполнительной службы в городе Хмельницком благодаря последовательному применению предусмотренных законом мер принудительного исполнения обеспечено полное погашение задолженности по уплате алиментов», — заявили в ведомстве.

Всего с должника единовременно взыскано более 531 тыс. грн, из которых:

355,5 тыс. грн — сумма алиментов;

140,8 тыс. грн — штрафные санкции;

35,5 тыс. грн — исполнительный сбор.

«Все взысканные средства были перечислены в соответствии с требованиями действующего законодательства», — добавили в ведомстве.

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