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В Хмельницком с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по алиментам

10:55, 9 июня 2026
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Всего с должника единовременно взыскано более 531 тысячи гривен.
В Хмельницком с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по алиментам
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В Хмельницкой области с мужчины взыскали более полумиллиона гривен задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

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«В рамках одного исполнительного производства государственным исполнителем Второго отдела государственной исполнительной службы в городе Хмельницком благодаря последовательному применению предусмотренных законом мер принудительного исполнения обеспечено полное погашение задолженности по уплате алиментов», — заявили в ведомстве.

Всего с должника единовременно взыскано более 531 тыс. грн, из которых:

355,5 тыс. грн — сумма алиментов;

140,8 тыс. грн — штрафные санкции;

35,5 тыс. грн — исполнительный сбор.

«Все взысканные средства были перечислены в соответствии с требованиями действующего законодательства», — добавили в ведомстве.

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алименты Хмельницкий

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