Сразу восемь вакансий в ВСП: дата проведения съезда судей и последний день приема документов для кандидатов

ВРП ожидает масштабное обновление, ведь съезд судей Украины выберет сразу восемь членов ВСП.

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Совет судей Украины определил дату проведения XXI внеочередного съезда судей Украины. Мероприятие состоится 2 сентября в Киеве.

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет избрание восьми членов Высшего совета правосудия.

В связи с этим секретариат ВСП объявил о начале приема документов от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе.

Кандидаты могут подать документы в электронной форме или лично.

Прием документов кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия завершается в 24 часа последнего дня срока, предусмотренного частью третьей статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», если документы подаются в электронной форме, либо во время окончания рабочего дня секретариата Высшего совета правосудия в последний день, предусмотренный частью третьей этой статьи.

Учитывая, что последний день подачи документов приходится на 2 августа (воскресенье), прием документов от кандидатов будет осуществляться до 24:00 3 августа (понедельник), если документы подаются в электронной форме (официальный электронный адрес Высшего совета правосудия: [email protected]), либо до 17:00 3 августа, если документы подаются лично (адрес: г. Киев, ул. Студенческая, 12-а).

Кандидатам необходимо сообщать свой контактный номер телефона и e-mail для обратной связи.

Образцы документов и перечень требований к кандидатам опубликованы на официальном сайте ВСП в разделе, посвященном кандидатам в состав Совета.

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