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Одразу вісім вакансій у ВРП: дата проведення з’їзду суддів та останній день прийому документів для кандидатів

10:37, 9 червня 2026
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ВРП чекає масштабне оновлення, адже з’їзд суддів України обере одразу вісім членів ВРП.
Одразу вісім вакансій у ВРП: дата проведення з’їзду суддів та останній день прийому документів для кандидатів
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Рада суддів України визначила дату проведення ХХІ позачергового з’їзду суддів України. Захід відбудеться 2 вересня в Києві.

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Одним із ключових питань порядку денного стане обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

У зв’язку з цим секретаріат ВРП оголосив про початок прийому документів від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі.

Кандидати можуть подати документи в електронній формі або особисто.

Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», якщо документи подаються в електронній формі або в час закінчення робочого часу секретаріату Вищої ради правосуддя останнього дня, передбаченого частиною третьою цієї статті.

Ураховуючи те, що останній день подачі документів припадає на 2 серпня (неділя), то прийом документів від кандидатів буде здійснюватися до 24:00 3 серпня (понеділок), якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 3 серпня, якщо документи подаються особисто (адреса: м. Київ, вул. Студентська, 12-а).

Кандидатам потрібно повідомляти свій контактний номер телефону та e-mail для зворотного зв’язку.

Зразки документів та перелік вимог до кандидатів оприлюднено на офіційному сайті ВРП у розділі, присвяченому кандидатам до складу Ради.

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Україна З'їзд суддів Рада суддів України РСУ ВРП конкурс

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