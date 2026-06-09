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У Хмельницькому з чоловіка стягнули понад пів мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів

10:55, 9 червня 2026
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Загалом з боржника разово стягнуто понад 531 тисяч гривень.
У Хмельницькому з чоловіка стягнули понад пів мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів
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У Хмельницькій області з чоловіка стягнули понад пів мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів. Про це повідомило Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

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«У межах одного виконавчого провадження державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому, завдяки послідовному застосуванню передбачених законом заходів примусового виконання, забезпечено повне погашення заборгованості зі сплати аліментів», - заявили у відомстві.

Загалом, з боржника разово стягнуто понад 531 тис. грн, з яких:

355, 5 тис.  грн — сума аліментів;

140, 8 тис. грн — штрафні санкції;

35, 5 тис.  грн — виконавчий збір.

«Усі стягнуті кошти були перераховані відповідно до вимог чинного законодавства», - додали у відомстві.

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аліменти Хмельницький

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