У Хмельницькому з чоловіка стягнули понад пів мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів

Загалом з боржника разово стягнуто понад 531 тисяч гривень.

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У Хмельницькій області з чоловіка стягнули понад пів мільйона гривень заборгованості зі сплати аліментів. Про це повідомило Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

«У межах одного виконавчого провадження державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому, завдяки послідовному застосуванню передбачених законом заходів примусового виконання, забезпечено повне погашення заборгованості зі сплати аліментів», - заявили у відомстві.

Загалом, з боржника разово стягнуто понад 531 тис. грн, з яких:

355, 5 тис. грн — сума аліментів;

140, 8 тис. грн — штрафні санкції;

35, 5 тис. грн — виконавчий збір.

«Усі стягнуті кошти були перераховані відповідно до вимог чинного законодавства», - додали у відомстві.

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